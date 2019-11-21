Впереди даже Швейцарии. Беларусь возглавила рейтинг самых безопасных стран планеты

Авторы международного исследования «Глобальный индекс терроризма-2019» присвоили нашей стране самый низкий уровень опасности в мире. По этому показателю мы обошли даже Швейцарию.

Новости Беларуси. Беларусь возглавила рейтинг самых безопасных государств планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При составлении списка эксперты учитывали четыре основных показателя: количество терактов, погибших и пострадавших в них, а также размер материального ущерба.

В список стран с высокими рисками экстремизма вошли Афганистан (он лидирует), за ним – Ирак, Нигерия, Сирия и Пакистан. Украина занимает 24 место, Россия – 37, Польша – на 106 позиции.