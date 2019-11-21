Как приручить муравья? Новомодная альтернатива домашнему питомцу – формикарий

Муравьиный мегаполис. Изначально формикарии были уделом энтомологов. Ученые создавали искусственные муравейники с прозрачными стенками для того, чтобы подглядывать за насекомыми в среде, максимально приближенной к естественной.

Со временем формирование таких колоний стало настоящим хобби. Как приручить муравья, рассказываем в программе «Минск и минчане». Опытные заводчики уверяют: формикарий – отличная альтернатива привычным домашним любимцам. Миниатюрные питомцы не вызывают аллергию и требуют минимального ухода.

Александра Смольская, заводчик муравьев:

Можно взять с леса, но это не тот обратный эффект и впечатления у ребенка, потому что у муравьёв есть особенности. Муравьи – жнецы, обитают в теплых странах, не требуют зимовки, живут в фермах, которые напоминают их гнезда в живой природе. Муравьям нужен определённый градиент влажности.

Перед переселением в постоянный дом маленьким друзьям придется пожить в импровизированном инкубаторе. Здесь 20 муравьев.

Александра Смольская:

Можете видеть углеводы – это семена мака, тут живет матка, муравьишки и есть расплод, из которого потом появляются новые муравьи. И водичка – это чтобы поддерживать влажность, и губка, чтобы они могли пить.

Вырастить большую колонию никогда не получится без королевы-матки. Именно она дает новую жизнь и следит за порядком в своем царстве. Должный уход за насекомыми – и ваш муравьиный питомник может разрастись аж до 10 тысяч особей! Здесь у каждого жителя есть должность, и он выполняет свою работу. Александра Смольская:

Рабочие есть, солдаты и суперсолдаты – они крупнее по размеру, их легко можно отделить по виду, плюс у них – могут размалывать крупные семена. Выполняют другие функции, нежели рабочие.

В тесноте, да не в обиде! Эта пословица вряд ли подойдет для содержания муравьев. Всем заводчикам нужно тщательно следить за тем, чтобы членам колонии хватало места. Если муравьёв слишком много, а формикарий мал, семья попросту перестанет развиваться и вскоре погибнет. Также не забывайте, что маленьким питомцам жизненно необходимы белки и углеводы.

Александра Смольская:

У нас есть специальные кормушки, туда мы засыпаем семена. Побольше, потому что муравьи любят хорошие запасы. Если вдруг не усмотрели и крышку кто-то забыл закрыть, то в любом случае эти муравьи в квартире не приживутся. Не нужно путать муравьев-жнецов и муравьев другого вида, с домашними фараоновыми муравьями, которые часто встречаются и быстро размножаются.