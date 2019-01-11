Как зимой выращивают огурцы: «Через капельницу, которая регулируется компьютером, подаются все необходимые вещества»

Сегодня в агрокомбинате «Ждановичи» выпускают, пожалуй, всё – от мясомолочной продукции до солений, рассказали в программе «Центральный регион» .

Здесь даже разводят шмелей. Основной упор, конечно, на выращивание овощей и фруктов. Что немаловажно, витамины в тепличных комплексах продолжают зреть и в холодный период. Местные помидоры, баклажаны и перцы пополняют прилавки столичных магазинов круглый год. Причём, по вкусовым качествам зимний огурец от летнего ничем не отличается.

Надежда Рубан, начальник цеха защищённого грунта «Богатырево»:

Огурец и вся овощная продукция у нас выращивается на гидропонике. Это минеральная вата. На минеральную вату через капельницу, которая регулируется компьютером, подаются все необходимые вещества. Мы делаем анализы, где видим содержание элементов питания. И что не хватает огурцу, мы можем своевременно подкорректировать.