Николай Пинигин: «У меня прекрасная жена, умница. И я думаю, что у нас понимание есть»

Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

В семье Вы тоже главный режиссёр?

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:

Надеюсь, что нет. Хотя, конечно, профессиональная деформация произошла. Если ты долгие годы, даже не будучи художественным руководителем… Художественный руководитель я 10 лет, а я отказывался всегда чем-либо руководить. Я не люблю руководить. Но наступает время, когда ты понимаешь, что есть соблазн построить всё так, как ты понимаешь – театр. У меня прекрасная жена, умница. И я думаю, что у нас понимание есть.