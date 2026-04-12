Российско-белорусский спутник сверхвысокого разрешения планируют вывести на орбиту в 2028-м

Американский экипаж миссии «Артемида-2» совершил исторический облет спутника Земли и благополучно приводнился в Тихом океане. Ход экспедиции транслировали в интернете в прямом эфире. Астронавты провели в космосе 10 дней и обсмотрели Луну со всех сторон, в том числе и с обратной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Большое путешествие к Луне назвали прорывом. Раньше такие масштабные полеты проводили в 70-е. Тогда на спутник астронавты высаживались шесть раз, но дальше (за горизонт событий) заглянуть так и не пришлось. Тогда Луна была конечной точкой космической Одиссеи. Сейчас – лишь началом для дальнейших путешествий. Ольга Наумова, корреспондент:

Раньше космических полетов начали изучение Луны: нам видна только одна ее сторона, а вот обратную впервые сфотографировали в 1959-м, снимки сделала советская межпланетная станция, а в 1970-м удалось доставить на землю лунный грунт, часть этого песка хранят в музее в Москве.

А вот образцы грунта с невидимой стороны (впервые в истории) смог доставить на Землю Китай. Эта страна заинтересована в высадке на Луне – в 2030-м. Поверхность спутника изучают уже несколько десятилетий, составлена точная карта Луны, созданы и собственные аппараты для космических полетов. Китаю важен южный полюс: там построят международную научную станцию, а в конце этого года отправят зонд. На этой неделе его доставили на космодром в Хайнане. В планах России – создать на нашем спутнике инфраструктуру для исследований, где главным объектом станет атомная электростанция в 2036-м. Будут ли в большой программе полезны белорусские разработки?

Лев Зеленый, научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук:

Луной мы будем заниматься вместе, мы очень ждем участия белорусских коллег в лунной программе, в частности участие в программе лунной мобильности. Беларусь знаменита своими БелАЗ, ходовыми частями мощных грузовых автомобилей. Опыт создания таких вездеходных средств с высокой проходимостью может пригодиться для Луны. Интерес к Луне – в ее ресурсах. В кратерах есть водяной лед, из которого можно создавать топливо для ракет. Россия устремила взоры на Венеру: туда хотят командировать автоматическую станцию для разбора грунта. Оборудование сможет работать в экстремальных условиях. В дальних исследованиях все больше ставка на искусственный интеллект: его уже широко применяют в космосе. Пока космонавты проводят эксперименты на МКС, но через четыре года – она выйдет из строя. Продолжать звездные миссии – «Роскосмос» будет уже самостоятельно. Так сейчас работает, например, Китай. Орбитальная станция будет автономной, требующей минимального присутствия человека. Это высокие технологии – и для реализации проекта Москва готова к сотрудничеству с партнерами.

Иван Буча, заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности аппарата НАН Беларуси:

Какой интерес у россиян к нашим разработкам? Это та же целевая аппаратура дистанционного зондирования земли. Анонсировалось, что они готовы рассмотреть возможность установки белорусских камер на российскую орбитальную станцию для наблюдения Земли и космического пространства. Стоит отметить, что на МКС работают фото- и видеоспектральная аппаратура белорусского производства. Беларусь и Россия сотрудничают в сфере космоса – в рамках совместных программ. Уже в 2028-м году на орбиту запустят первый союзный спутник сверхточного разрешения. Телескоп со сложной оптикой производят в Минске. Он позволит прямиком из космоса делать качественны снимки городов в 3D-формате, записывать короткие видео, прогнозировать погодные аномалии и даже оценить будущий урожай.

Сергей Золотой, директор предприятия «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:

Белорусская часть – это телескоп, все спутники делаются ради телескопов, это самая сложная тема, потому что платформа стандартизирована, если делать телескоп 35 сантиметров, нужна хорошая платформа, маневренная и энергоемкая. Российская сторона делает платформу и обеспечивает запуск, уже летный образец телескопа будет к концу этого года готов и поставлен в Россию для стыковочных испытаний. Мы делаем сложную оптики, создаем спутники для зондирования земли, изучения ионосферы. Но в 2024-м мы стали ближе – к звездам: с Байконура взлетела ракета с первой белоруской на борту. Так мы присоединились к космическим державам. На МКС белоруска провела несколько экспериментов. Но полетим ли снова?