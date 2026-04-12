Вступительная кампания – 2026. Какие специальности в топе и что нового предлагают будущим студентам?

В Беларуси активно готовятся к вступительной кампании. Стартовала регистрация на централизованное тестирование. Первое испытание пройдет уже 26 мая, а вузы откроют двери для абитуриентов в начале июля. Планируется, что в этом году студенческий билет получат 49 тысяч человек. Среди них 33 тысячи будут зачислены на бюджет, остальные смогут учиться платно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Горящие глаза и амбициозные планы. Пожалуй, самый волнительный период для тысяч 11-классников.

– Планирую поступать в Мозырский государственный университет.

– А какая специальность?

– «Художественное оформление и дизайн».

Поступать я буду в БГПУ на истфак. Волнения еще, наверное, пока нет, но так-то готовлюсь. Главный выбор (профессии) уже сделан, осталось взять высоту.

Я хочу работать дальше в Следственном комитете. Много занимаюсь с репетиторами, в школе дополнительные занятия. Но я верю в то, что все не зря, и результаты меня обрадуют. На неделе стартовала регистрация на централизованное тестирование. Времени у абитуриентов еще достаточно. Получить бумажный пропуск на испытание можно до 22 апреля.

Элла Маркевич, корреспондент:

Зарегистрироваться можно двумя способами. Дистанционно, путем оформления заявки на сайте РИКЗ, или же лично в пункте проведения ЦТ. Их, кстати, всего 40. Но в этом году не обошлось и без изменений. Теперь в бланке ответов нужно указывать идентификационный номер вместо номера паспорта. Это поможет избежать путаницы при замене документов и получении результатов испытаний.

До первых экзаменов чуть больше месяца, и подготовка сейчас на первом месте. День школьников расписан буквально по минутам.

Уроки у нас начинаются в 8:30, заканчиваются в 15:15, затем у нас проходит факультатив «Введение в медицинскую профессию», также занимаюсь дополнительно на курсах для подготовки к ЦТ и к ЦЭ. Не забываю про себя и занимаюсь танцами.

К такому плотному графику Анна Анисова уже привыкла. Девушка идет на золотую медаль и мечтает стать стоматологом. Дело, по сути, семейное. За плечами два года в профильном классе, но даже при такой мощной базе и поддержке 11-классница не скрывает переживаний. В этом году для тех, кто хочет стать врачом, правила игры поменялись. Платные места полностью отменены, а баллы на бюджет, что ни год, то рекорд. Платно медиков будут набирать только на одну специальность – «фармация» – и только заочно.

Анна Анисова, учащаяся гимназии № 12 Минска:

Волнение, безусловно, присутствует, очень сильные переживания. Конечно, хочется сдать экзамены очень хорошо, на 100 баллов. Понятное дело, это очень сложно, подготовка требует больших усилий. Но переживания во многом напрасны, ведь вместе с уходом «платки» значительно увеличивается число бюджетных мест для будущих врачей. В этом году в аудиториях медицинских вузов ожидается на 760 студентов больше. Конкурс остается высоким, все-таки специальности востребованные, но уже не таким зубодробильным. Когда даже заветные 100 баллов по всем предметам не давали гарантий на поступление. Главная ставка – на доступность.

Юрий Соколов, проректор по учебной работе БГМУ:

На лечебное дело увеличен набор на 15 %, на специальность стоматология – на 35 %, на специальность фармация – 25 %. На эти специальности традиционно наблюдается наиболее высокий проходной балл на бюджетную форму обучения. И, конечно же, мы ожидаем, может быть, в этом году незначительное снижение проходного балла.

Пока абитуриенты выбирают, вузы удивляют. БГУ в этом году объявляет набор на уникальные специальности с двумя дипломами – результат партнерства с «Бауманкой» и Финансовым университетом при Правительстве России. Но и это не все новинки.

Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ:

Абсолютно новая специальность, которой раньше не было, это «экологическая безопасность». Достаточно уникальная специальность. С одной стороны, это экологи, а с другой, там высокая степень именно айтишных специальностей. Есть знание языков программирования, потому что, сейчас мы понимаем, многие сферы деятельности переходят в цифру.