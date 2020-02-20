Марш Мендельсона звучит каждые 20 минут. Свадебный бум наблюдается в Минске 20 февраля

Новости Беларуси. Магия чисел и надежда на счастливое будущее. 20.02.2020 – такое редкое сочетание цифр спровоцировало свадебный ажиотаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Причем, многие записывались на регистрацию за полгода, а то и за год. Люди верят, что это совпадение станет счастливым для семейной пары. Тем более, что четыре двойки в сумме дают 8 – то есть бесконечность.

В ЗАГСах были готовы к такому интересу вокруг цифр и постарались никому не отказать. Марш Мендельсона в столичном Дворце гражданских обрядов звучит каждые 20 минут.

Андрей и Мария Самарины, молодожёны:

28-го начали встречаться, то есть с двойки для нас все началось. Со второго раза. То есть мы встретились второй раз, 28 числа, и все побежало. Двойки в сумме дают восьмерку – бесконечность. Правильный знак для нас.





Андрей и Юлия Горн, молодожёны:

Дата была неслучайной. У нас в этом году начало нового десятилетия, мы решили символизировать начало нашего десятилетия, создание нашей семьи. Это символ бесконечной любви, бесконечного счастья, к чему мы стремимся и хотим этого достичь.





Юлия Кочина, начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома:

Вы знаете, сегодня не день особенный, февраль месяц 2020 года особенный. За последние 5 лет мы не помним такого количества свадебных церемоний, как в феврале этого года. Почти вдвое увеличилось их количество. Конечно, люди выбирают красивые даты, ну а мы счастливы оттого, что рождаются семьи.