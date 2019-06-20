Логотип II Европейских игр из пластиковых крышек сложил житель Докшицкого района

На это у него ушло более 5 тысяч крышечек нужных цветов и около двух недель кропотливой работы. Поделку мастерили всей семьей, а ее элементы собирали больше года.

Лён, дерево и металл: ярмарка ремесленников «Город мастеров» открывается в Минске 20 июня