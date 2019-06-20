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Логотип II Европейских игр из пластиковых крышек сложил житель Докшицкого района

20 июня 2019 20:17
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Новости Беларуси. Житель агрогородка Крулевщина Докшицкого района сложил из пластиковых крышек яркий логотип II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Логотип II Европейских игр из пластиковых крышек сложил житель Докшицкого района-1

На это у него ушло более 5 тысяч крышечек нужных цветов и около двух недель кропотливой работы. Поделку мастерили всей семьей, а ее элементы собирали больше года.

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Логотип II Европейских игр из пластиковых крышек сложил житель Докшицкого района-4

Логотип II Европейских игр из пластиковых крышек сложил житель Докшицкого района-6

# Европейские игры # общество # Фотофакт

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