Логотип II Европейских игр из пластиковых крышек сложил житель Докшицкого района

Новости Беларуси. Житель агрогородка Крулевщина Докшицкого района сложил из пластиковых крышек яркий логотип II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Житель агрогородка Крулевщина Докшицкого района сложил из пластиковых крышек яркий логотип II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На это у него ушло более 5 тысяч крышечек нужных цветов и около двух недель кропотливой работы. Поделку мастерили всей семьей, а ее элементы собирали больше года.
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