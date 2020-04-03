Новости Беларуси. Литва ввела запрет на въезд легковых автомобилей из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта мера будет действовать до 13 апреля.

Исключение сделают лишь для дипломатического и грузового транспорта. Они могут въезжать в страну без ограничений.

Напомним, карантин в связи с эпидемией коронавируса объявили в Литве 16 марта. А 25 марта срок действия транзитного коридора продлили на весь период действия карантина.

Латвия, Литва и Эстония закрывают свои границы из-за распространения коронавируса