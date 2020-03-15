Латвия, Литва и Эстония закрывают свои границы из-за распространения коронавируса

Новости мира. Латвия, Литва и Эстония приняли решение из-за распространения коронавируса закрыть границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальная Рига вводит ограничения с 17 марта. Будут запрещены любые пассажирские перевозки. При этом у латвийцев есть еще возможность вернуться домой, а иностранцам выехать из страны. Под запрет также попадают любые массовые мероприятия. Экзамены в школах перенесли на май.

Правительство Литвы объявило о двухнедельном карантине с понедельника, 16 марта. Это значит, что иностранцам будет запрещен въезд в страну. Уже закрыты школы, вузы, театры и музеи.

Официальный Таллин вводит ограничения со вторника, 17 марта. Въезд будет разрешен только эстонцам, иностранцам, которые живут в Эстонии, а также тем, чьи родственники проживают в этой стране.

Шаг за шагом Европа закрывает границы. О такой мере уже объявили Польша и Украина. Дания закрыла въезд до 13 апреля. В списке и Чехия. В Болгарии введен режим чрезвычайной ситуации. Нарушителям карантина грозят штрафы и даже тюремное заключение.