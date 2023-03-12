Прямой эфир

Гомельчанин выступает в театре, имея серьёзное заболевание. Что даёт ему силы не опускать руки?

12 марта 2023 10:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Стать актером, несмотря ни на что. Гомельчанин Руслан Готовчик выступает в театре, имея серьезное заболевание. Он стал частью труппы Центра инклюзивной культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гомельчанин выступает в театре, имея серьёзное заболевание. Что даёт ему силы не опускать руки?-1

Нарушение опорно-двигательного аппарата у Руслана с детства. Ограниченная подвижность не стала помехой для творчества. Благодаря таланту и внутреннему стержню, именно на сцене в 33 года мужчина нашел свое призвание. Каждая театральная постановка заставляет работать над собой, а зрители дарят вдохновение.

Гомельчанин выступает в театре, имея серьёзное заболевание. Что даёт ему силы не опускать руки?-4

Руслан Готовчик, житель Гомеля:
Человек с выраженной инвалидностью, с выраженными особенностями может не только сидеть дома, но и что-то давать обществу.

Сейчас Руслан исполняет одну из главных ролей в постановке «Инфинита Тристесса» по мотивам Романа Дмитрия Глуховского «Метро». Это история жизни людей, уцелевших после ядерной катастрофы. Актер примеряет на себя образ сержанта, который отвечает за жизнеобеспечение станции.

Гомельчанин выступает в театре, имея серьёзное заболевание. Что даёт ему силы не опускать руки?-7

Андрей Будейко, режиссер народного театра «Инклюзион»:
Руслан играет уже не первую роль в нашем коллективе. Постоянно он играет одни из таких важных ролей. Наверное, Руслан – один из тех людей, за которых я уже не переживаю, выпуская его на сцену, потому что знаю, что Руслан справится.

Руслан умело меняет роли не только на сцене, но и в жизни. Кроме театра он увлекается редактированием текстов: адаптирует инструкции для людей с ментальными нарушениями. Эта жизненная история – отличная мотивация для всех. Своим примером Руслан доказывает: для тех, кто любит жизнь, нет никаких ограничений.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Андрей Будейко # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лунный календарь дачника на середину марта. Какие дни благоприятны для работ?
12 марта 2023 07:45

Лунный календарь дачника на середину марта. Какие дни благоприятны для работ?

«Большой город» за 12.03.2023
12 марта 2023 07:45

«Большой город» за 12.03.2023

Как определить сроки посевов? Рассказываем, когда высаживать разные виды культур
12 марта 2023 07:18

Как определить сроки посевов? Рассказываем, когда высаживать разные виды культур