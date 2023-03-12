Гомельчанин выступает в театре, имея серьёзное заболевание. Что даёт ему силы не опускать руки?

Новости Беларуси. Стать актером, несмотря ни на что. Гомельчанин Руслан Готовчик выступает в театре, имея серьезное заболевание. Он стал частью труппы Центра инклюзивной культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нарушение опорно-двигательного аппарата у Руслана с детства. Ограниченная подвижность не стала помехой для творчества. Благодаря таланту и внутреннему стержню, именно на сцене в 33 года мужчина нашел свое призвание. Каждая театральная постановка заставляет работать над собой, а зрители дарят вдохновение.

Руслан Готовчик, житель Гомеля:

Человек с выраженной инвалидностью, с выраженными особенностями может не только сидеть дома, но и что-то давать обществу. Сейчас Руслан исполняет одну из главных ролей в постановке «Инфинита Тристесса» по мотивам Романа Дмитрия Глуховского «Метро». Это история жизни людей, уцелевших после ядерной катастрофы. Актер примеряет на себя образ сержанта, который отвечает за жизнеобеспечение станции.