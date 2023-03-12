Гомельчанин выступает в театре, имея серьёзное заболевание. Что даёт ему силы не опускать руки?

Новости Беларуси. Стать актером, несмотря ни на что. Гомельчанин Руслан Готовчик выступает в театре, имея серьезное заболевание. Он стал частью труппы Центра инклюзивной культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Стать актером, несмотря ни на что. Гомельчанин Руслан Готовчик выступает в театре, имея серьезное заболевание. Он стал частью труппы Центра инклюзивной культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нарушение опорно-двигательного аппарата у Руслана с детства. Ограниченная подвижность не стала помехой для творчества. Благодаря таланту и внутреннему стержню, именно на сцене в 33 года мужчина нашел свое призвание. Каждая театральная постановка заставляет работать над собой, а зрители дарят вдохновение.
Руслан Готовчик, житель Гомеля:
Человек с выраженной инвалидностью, с выраженными особенностями может не только сидеть дома, но и что-то давать обществу.
Сейчас Руслан исполняет одну из главных ролей в постановке «Инфинита Тристесса» по мотивам Романа Дмитрия Глуховского «Метро». Это история жизни людей, уцелевших после ядерной катастрофы. Актер примеряет на себя образ сержанта, который отвечает за жизнеобеспечение станции.
Андрей Будейко, режиссер народного театра «Инклюзион»:
Руслан играет уже не первую роль в нашем коллективе. Постоянно он играет одни из таких важных ролей. Наверное, Руслан – один из тех людей, за которых я уже не переживаю, выпуская его на сцену, потому что знаю, что Руслан справится.
Руслан умело меняет роли не только на сцене, но и в жизни. Кроме театра он увлекается редактированием текстов: адаптирует инструкции для людей с ментальными нарушениями. Эта жизненная история – отличная мотивация для всех. Своим примером Руслан доказывает: для тех, кто любит жизнь, нет никаких ограничений.
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