Литва перенесла закрытие двух КПП на границе с Беларусью

Литва перенесла закрытие двух из шести пропускных пунктов на границе с Беларусью. 16 августа в Вильнюсе рассмотрят соответствующее постановление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 18 августа планируется приостановить работу переходов «Шумскас» («Лоша» в Беларуси) и «Тверячюс» («Видзы» на нашей территории). Решение литовская сторона мотивирует тем, что с белорусской стороны якобы могут осуществляться действия, несущие угрозу безопасности балтийской республике.