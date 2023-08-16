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Литва перенесла закрытие двух КПП на границе с Беларусью

16 августа 2023 07:49
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Литва перенесла закрытие двух из шести пропускных пунктов на границе с Беларусью. 16 августа в Вильнюсе рассмотрят соответствующее постановление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва перенесла закрытие двух КПП на границе с Беларусью-1

С 18 августа планируется приостановить работу переходов «Шумскас» («Лоша» в Беларуси) и «Тверячюс» («Видзы» на нашей территории). Решение литовская сторона мотивирует тем, что с белорусской стороны якобы могут осуществляться действия, несущие угрозу безопасности балтийской республике.

# Граница # общество # Новости Литвы # Фотофакт

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