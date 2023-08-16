«Контролировать свои эмоции». Где получить психологическую помощь детям и подросткам в Беларуси?

Новости Беларуси. Защита детей и подростков в кризисных ситуациях: как сохранить психоэмоциональное здоровье несовершеннолетних, обсудили в Минске медики и педагоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нередко подростки сталкиваются со стрессами, которые оказывают пагубное влияние на становление личности. В Беларуси помощь им оказывают специалисты дружественных центров на базе поликлиник. Таких более 50-ти по всей стране. Медобследования, процедуры и консультации – сюда можно обратиться анонимно, в том числе дистанционно.