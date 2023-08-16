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«Контролировать свои эмоции». Где получить психологическую помощь детям и подросткам в Беларуси?

16 августа 2023 07:24
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Новости Беларуси. Защита детей и подростков в кризисных ситуациях: как сохранить психоэмоциональное здоровье несовершеннолетних, обсудили в Минске медики и педагоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нередко подростки сталкиваются со стрессами, которые оказывают пагубное влияние на становление личности. В Беларуси помощь им оказывают специалисты дружественных центров на базе поликлиник. Таких более 50-ти по всей стране. Медобследования, процедуры и консультации – сюда можно обратиться анонимно, в том числе дистанционно.

«Контролировать свои эмоции». Где получить психологическую помощь детям и подросткам в Беларуси?-1

Дмитрий Сенников, педагог-психолог Республиканского центра психологической помощи:
В основном, на что стоит обращать внимание, это коммуникативные способности подростков. В первую очередь стрессоустойчивость и жизнестойкость как таковая. Непосредственно умение проявлять и контролировать свои эмоции. По факту на мой взгляд это основной фундамент, от которого стоит отталкиваться как родителям, так и учителям.

«Контролировать свои эмоции». Где получить психологическую помощь детям и подросткам в Беларуси?-4

Наталья Катович, начальник управления воспитательной и идеологической работы Национального института образования:
Очень интересная, полезная информация была получена сегодня о том, какие существуют на базе поликлиник центры помощи подросткам и центр, дружественный детям, «Ювентус». Они у всех на слуху. Но сегодня в концентрированном виде была подана информация о том, кто может туда обратиться, что это легко и просто, без барьеров, это анонимно, и каждый подросток может получить помощь.

«Контролировать свои эмоции». Где получить психологическую помощь детям и подросткам в Беларуси?-7

Формирование психологического здоровья учащихся остается важнейшей составляющей деятельности абсолютно всех учреждений образования.

# Психология # общество # Фотофакт

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