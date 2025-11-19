Современный МТК на 800 голов открыли в Клецком районе

Повысить качество молока и увеличить объемы производства. В Клецком районе открыли современный молочный комплекс на 800 голов. Его возвели в сельхозпредприятии «Племенной завод Красная Звезда», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Повысить качество молока и увеличить объемы производства. В Клецком районе открыли современный молочный комплекс на 800 голов. Его возвели в сельхозпредприятии «Племенной завод Красная Звезда», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Пока на территории МТК в работе два помещения для содержания скота. Для животных – просторные залы, установлены поилки с функцией подогрева воды, а также специализированные щетки-чесалки. Организован соответствующий микроклимат.
Доильный зал оборудован профессиональной установкой типа «параллель», где одновременно можно поставить 48 голов. Также здесь созданы все условия для комфортной работы специалистов.
Оксана Шпаковская, оператор машинного доения КСУП «Племенной завод Красная Звезда»:
Так классно. Такое все большое, красивое, чистое. Показали, как-то быстро мы вошли в курс доения. Несложно было. Понравилось очень, и новые зарплаты будут, конечно же. Будем стараться.
Артем Рудко, директор КСУП «Племенной завод Красная Звезда»:
Уже достигнута договоренность с руководством области, что на следующий год нас включат в программу развития. И мы на этом не останавливаемся, а продолжаем строительство и усовершенствование данного комплекса. То есть здесь, помимо двух зданий для содержания дойного поголовья и доильно-молочного блока, вырастет еще профилакторий для содержания новорожденных телят, здание раздоя и здание сухостоя. Плюс сенажно-силосная траншея.
С нового комплекса в сутки уже получают 27 тонн молока. Задача – нарастить объем. Всего же до конца года в Минской области введут в эксплуатацию шесть подобных комплексов. В том числе еще один в Клецком районе.