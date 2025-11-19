Современный МТК на 800 голов открыли в Клецком районе

Повысить качество молока и увеличить объемы производства. В Клецком районе открыли современный молочный комплекс на 800 голов. Его возвели в сельхозпредприятии «Племенной завод Красная Звезда», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пока на территории МТК в работе два помещения для содержания скота. Для животных – просторные залы, установлены поилки с функцией подогрева воды, а также специализированные щетки-чесалки. Организован соответствующий микроклимат.

Доильный зал оборудован профессиональной установкой типа «параллель», где одновременно можно поставить 48 голов. Также здесь созданы все условия для комфортной работы специалистов.

Оксана Шпаковская, оператор машинного доения КСУП «Племенной завод Красная Звезда»:

Так классно. Такое все большое, красивое, чистое. Показали, как-то быстро мы вошли в курс доения. Несложно было. Понравилось очень, и новые зарплаты будут, конечно же. Будем стараться.