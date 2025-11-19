Более 470 единиц спецтехники будет задействовано зимой на дорогах Минской области

Коммунальные службы Минской области готовы к работе зимой. В регионе на дороги выйдет более 470 единиц спецтехники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В рамках подготовки к неблагоприятным погодным условиям, связанным со снегопадами и гололедом, вся техника проверена и отремонтирована. Проведена плановая замена узлов и расходных материалов, а также навесного оборудования.

Алексей Шашок, главный инженер Мядельского ЖКХ:

У нас 26 единиц техники, которая на данный момент готова к зимнему содержанию уличной дорожной сети. Вся она у нас готова в полном объеме. Также заготовлено порядка тысячи тонн песко-соляной смеси для обработки дорог. Поэтому мы полностью готовы к зиме. Техника укомплектована, экипажи сформированы, организовано дежурство.

Для обработки дорог против гололеда предприятиями ЖКХ области заготовлено более 30 тысяч тонн песко-соляной смеси.