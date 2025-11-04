Жители Узбекистана посмотрели фильм «Классная» – как в Ташкенте проходят Дни культуры Беларуси?

Край-друг Узбекистан. Так тепло и душевно Якуб Колас говорил о стране, которая находится в тысячах километров от нас, но является такой близкой. Неудивительно, ведь деды и прадеды нынешних жителей солнечного края стояли бок о бок во времена Великой Отечественной войны и вместе защищали общую Родину. В Ташкенте проходят Дни культуры Беларуси. Отдать дань памяти великому поэту, познакомить жителей Узбекистана с нашей культурой и историей – программа многообразна. Но в каждой локации неизменен посыл: мы помним и ценим то общее, что есть у наших народов. Творчеством едины – Ольга Наумова из центра культурных событий в Ташкенте.

Я ўсей душой адчую тваіх яснот цяплынь.

Я промень сонца пацалую з узбекскіх далячынь. Так выразительно в дождливом Ташкенте 4 ноября звучал белорусский язык. Эти стихи Якуб Колас посвятил узбекской столице. Далекий город на несколько лет стал домом для нашего классика: здесь он жил в эвакуации в годы Великой Отечественной войны. В память о писателе в 2018-м в Ташкенте установили бронзовый бюст. У монумента часто встречаются литераторы, а сегодня с цветами приехала большая делегация из Минска. Так здесь начались Дни культуры Беларуси.

Город дружбы – так называют этот небольшой квартал в Ташкенте. Здесь на одной площадке в добром соседстве представлены 20 разных национальностей. Белорусы, которые переехали в Узбекистан, собрали целую музейную комнату. Здесь дорогие напоминания о доме и символы культурной дружбы наших стран: от снопа, где переплетаются пшеничные колосья и хлопок, до портретов известных литераторов. Читайте здесь. С интересом приобщаются к нашей культуре и школьники из Узбекистана. Вместе со старшими учат стихи, песни, историю Беларуси.

Беларусь – очень гостеприимная страна. Она славится картошкой, льном и караваем. В Узбекистане проживают более 18 тысяч белорусов. Сразу в нескольких городах созданы культурные центры. Их представители сегодня вместе прибыли в Ташкент на встречу с делегацией из Беларуси.

Александр Опимах, советник посольства Беларуси в Ташкенте:

Этот обмен, который происходит, культурный, участие в различных мероприятиях способствуют тому, что Беларусь здесь всегда на слуху. И с Беларусью связаны достаточно позитивные эмоции у обычных узбеков. Привезли в Ташкент в рамках культурного форума и фестиваль белорусского кино. На афишах современные ленты отечественных режиссеров. Открыли кинопоказы в Узбекистане премьерой фильма «Классная».

Ольга Наумова, корреспондент:

Для показа белорусских фильмов выбрали культовый кинотеатр Ташкента, его еще называют Дворцом кино им. Алишера Навои. Здесь 11 залов, которые вмещают почти 2000 зрителей.