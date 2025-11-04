Жители Узбекистана посмотрели фильм «Классная» – как в Ташкенте проходят Дни культуры Беларуси?
Край-друг Узбекистан. Так тепло и душевно Якуб Колас говорил о стране, которая находится в тысячах километров от нас, но является такой близкой. Неудивительно, ведь деды и прадеды нынешних жителей солнечного края стояли бок о бок во времена Великой Отечественной войны и вместе защищали общую Родину. В Ташкенте проходят Дни культуры Беларуси. Отдать дань памяти великому поэту, познакомить жителей Узбекистана с нашей культурой и историей – программа многообразна. Но в каждой локации неизменен посыл: мы помним и ценим то общее, что есть у наших народов.
Творчеством едины – Ольга Наумова из центра культурных событий в Ташкенте.
Я ўсей душой адчую тваіх яснот цяплынь.
Я промень сонца пацалую з узбекскіх далячынь.
Так выразительно в дождливом Ташкенте 4 ноября звучал белорусский язык. Эти стихи Якуб Колас посвятил узбекской столице. Далекий город на несколько лет стал домом для нашего классика: здесь он жил в эвакуации в годы Великой Отечественной войны. В память о писателе в 2018-м в Ташкенте установили бронзовый бюст. У монумента часто встречаются литераторы, а сегодня с цветами приехала большая делегация из Минска. Так здесь начались Дни культуры Беларуси.
Город дружбы – так называют этот небольшой квартал в Ташкенте. Здесь на одной площадке в добром соседстве представлены 20 разных национальностей. Белорусы, которые переехали в Узбекистан, собрали целую музейную комнату. Здесь дорогие напоминания о доме и символы культурной дружбы наших стран: от снопа, где переплетаются пшеничные колосья и хлопок, до портретов известных литераторов. Читайте здесь.
С интересом приобщаются к нашей культуре и школьники из Узбекистана. Вместе со старшими учат стихи, песни, историю Беларуси.
Беларусь – очень гостеприимная страна. Она славится картошкой, льном и караваем.
В Узбекистане проживают более 18 тысяч белорусов. Сразу в нескольких городах созданы культурные центры. Их представители сегодня вместе прибыли в Ташкент на встречу с делегацией из Беларуси.
Александр Опимах, советник посольства Беларуси в Ташкенте:
Этот обмен, который происходит, культурный, участие в различных мероприятиях способствуют тому, что Беларусь здесь всегда на слуху. И с Беларусью связаны достаточно позитивные эмоции у обычных узбеков.
Привезли в Ташкент в рамках культурного форума и фестиваль белорусского кино. На афишах современные ленты отечественных режиссеров. Открыли кинопоказы в Узбекистане премьерой фильма «Классная».
Ольга Наумова, корреспондент:
Для показа белорусских фильмов выбрали культовый кинотеатр Ташкента, его еще называют Дворцом кино им. Алишера Навои. Здесь 11 залов, которые вмещают почти 2000 зрителей.
На сцене Большого театра Узбекистана артисты из Беларуси. Этот концерт продумали до мелочей: от костюмов до подбора репертуара. Многочасовые репетиции, и вот эффектное музыкальное представление. В зале аншлаг.
Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:
Для меня особая радость, что сегодня Беларусь в академическом ее искусстве представляют народные артисты Беларуси Анастасия Москвина и Владимир Громов и наш замечательный тенор Александр Гелах. Я в преддверии того, что получу огромное удовольствие.
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