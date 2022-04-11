Лазуткин: «Зеленский впервые раскрыл, как будут выглядеть гарантии, которые хотят включить в мирный договор»

Украинская сторона впервые озвучила, как будут выглядеть гарантии безопасности, которые хотят включить в мирный договор. Они предполагают включение в коллективный договор о безопасности отдельных стран НАТО, которые будут обязаны выступить стороной конфликта в случае новых боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как это касается Беларуси и почему в таком случае мы также должны выступить стороной такого договора, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Мы продолжаем следить за ходом переговоров. Из нового – после встречи в Турции, когда Зеленского попросили раскрыть украинскую позицию, он заявил, что готов вступить в НАТО хоть завтра (подробнее в видеоматериале).

О чем он говорит? Даже в случае заключения мирного договора Украина будет готова его нарушить и вступить в Альянс, если их возьмут. А почему их туда пока не берут? Не потому что у Зеленского спорные территории – это только формальный повод. Западу не нужна ни военная победа Украины, ни заключение мира. Им надо продолжать войну чужими руками, чтобы максимально ослабить Россию без участия НАТО. А потом создать очаг терроризма на занятых территориях, как это было на Кавказе. А чтобы создать такое массовое движение, нужны большие потери среди мирного населения Украины, чего Россия избегает не просто так.

Андрей Лазуткин:

Но если вас не берут в НАТО, должен быть план Б. И Зеленский впервые раскрыл, как будут выглядеть гарантии, которые хотят включить в мирный договор (подробнее в видеоматериале). Оказалось, что никаких договоренностей ни с кем нет, а переговоры с третьими странами только начались. И, похоже, сам Зеленский не верит, что это сработает. Потому что если эти страны не воюют против России сейчас, почему они должны это делать по какому-то мирному договору? Чем это может закончиться? Скорее всего, из списка гарантов будут выбраны самые агрессивные страны, типа Польши, Прибалтики, Великобритании. И от них, возможно, Украина получит гарантии безопасности, вплоть до военных. По сути, это будет новый военный блок. Между собой они подписывают коллективный договор, что-то типа нашего ОДКБ. И если на кого-то из них нападает Россия, то они гарантируют друг другу коллективную оборону. Вот, Польша уже попросила поставить ядерные заряды на свою территорию.

Андрей Лазуткин:

То есть у Украины будет внеблоковый статус, но зато возле нас окажется восточная часть НАТО, прямо нацеленная на войну с Россией. А какая успешная война может быть против РФ? Только ядерная. Но есть нюанс, что обмен ударами в этом случае будет уже не с целым НАТО, а с отдельными его частями, поменьше, включая ту же Украину или Польшу. И если США в число гарантов не войдут, то ракеты на Вашингтон могут и не полететь. И вот тогда за счет Польши и Прибалтики будет создана такая буферная зона, то есть решена задача успешной ядерной войны против России. По крайней мере угроза превентивного удара станет гораздо более реальной. И на таком прекрасном фоне, когда, наконец, прояснилась украинская позиция, Президент Беларуси делает заявление, что в этом случае мы тоже должны выступить стороной переговоров, поскольку война идет на смежной территории.

Андрей Лазуткин:

Если Украина хочет коллективный договор, где гарантом будет выступать Польша, почему бы в этот договор не включить Беларусь? И тогда Россия не будет в одиночестве. А есть еще и страны ОДКБ, которые тоже гарантируют коллективную оборону. Поэтому Лукашенко не просто так сказал, что союзникам, которые колеблются, надо определяться, с кем они. При этом Украина, как было заявлено Зеленским, по договору сохраняет численность армии, а значит, в направлении Крыма и Донецка будет возможна любая провокация. И речь уже не только о спорных территориях. Например, недавно был ракетный, а потом вертолетный удар по Белгороду. Если такой удар повторится в условиях мирного договора (а может быть всякое), это будет поводом чуть ли не к началу ядерной войны. То есть в любой момент эту пороховую бочку можно будет поджечь.

Есть и еще один момент, который касается Беларуси. Ранее мы уже показывали кадры якобы белорусского формирования. Так вот прошел месяц, и мы увидели, как они воюют – в основном языком, то есть раздают интервью. Андрей Лазуткин:

Вот характерный заголовок: «Армия, которая освободит Беларусь». На фото боец из диаспоры, ранее проживал в США. Неизвестно, доехал ли он до фронта или его просто фотографировали с автоматом, но [ресурс, признанный в Беларуси экстремистским – прим. ред.] спрашивает: «Вы готовы воевать против белорусских военных?» И он отвечает: да, готов. Так вот это – главный критерий отбора в такие формирования, их готовят воевать не против русских, а против нас. А поскольку наших военных в Украине нет, эти формирования – задел на будущее, чтобы вести против Беларуси враждебную деятельность.

И что интересно, недавно создали второе белорусское формирование, уже на территории Польши. Зачем это сделано? С военной точки зрения – надо собрать всех вместе. Но нет, здесь, как и с Telegram-каналами, нужна конкуренция, чтобы лучше работали. И пока их главная задача – это не война, а сбор помощи, чтобы получать деньги на белорусское военизированное движение. И чем больше у вас на бумаге будет таких формирований, тем больше вы получите денег.

Андрей Лазуткин:

Понятно, что пока таких немного. Но если завтра будет подписан мирный договор, что с ними будет? Какой у них будет правовой статус? Будут ли они отвечать за военные преступления, если их совершали? Какая страна будет их судить? Передадут ли их Беларуси – по условиям мирного договора? Хорошо бы эти вопросы обсудить на переговорах.

И неслучайно в это же время было объявлено о создании точно такого же легиона «Свобода России», якобы из русских военнопленных.

Всем добрый день! Спасибо за то, что предоставили возможность выступить здесь. Я, военнослужащий Российской Федерации, как и многие другие, был отправлен на территорию Украины для выполнения так называемой спецоперации, как нам говорило наше доблестное командование. Андрей Лазуткин:

Люди так разговаривают только в театре – понабирали актеров. Но посмотрите, какой у них шеврон на левой руке – бело-сине-белый флаг, по аналогии с бело-красно-белым. Ничего не напоминает?

К сожалению, подрывная работа и против нас, и против России имеет единый центр. И если нормальный мир не заключат, то повторение новой войны, реванш с двух сторон – это вопрос времени, кадры они уже готовят. И в России эти процессы прекрасно понимают.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Беларусь – прекрасная площадка для того, чтобы такие переговоры продолжались, хотя все зависит от договоренностей сторон. Не исключены встречи и в других странах, на иных площадках. Я не хочу вдаваться в детали переговорного процесса и содержание переговоров (мы это уже неоднократно делали в известных границах). Хочу лишь сказать, что по просьбе украинской стороны, ее нейтральный, неблоковый, безъядерный статус должен сопровождаться гарантиями безопасности Украины. Среди гарантов безопасности украинские соседи хотели бы видеть все прилегающие к Украине страны и еще целый ряд других государств, включая постоянных членов Совета безопасности и так далее. Так вот мы предложили, чтобы в числе таких стран-гарантов, конечно, обязательно была бы Республика Беларусь. Сейчас все эти вопросы, включая полный круг стран-гарантов, согласовываются, но мы выступаем за то, чтобы Беларусь была среди них.