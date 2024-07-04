Торжественная церемония закрытия проекта «Поезд Памяти» состоялась в Минске. Участники поделились впечатлениями

Грандиозный финал путешествия по местам боевой славы. Торжественная церемония закрытия проекта «Поезд Памяти» состоялась в Минском государственном дворце детей и молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мероприятии приняла участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Это уже не первая встреча со спикером. Предыдущая состоялась в начале акции в Бресте. Сейчас у ребят была возможность поделиться впечатлениями о проекте. За это время школьники побывали в 13 городах Беларуси и России, посетили места, которые исторически связаны с событиями Великой Отечественной войны.

Гасанли Лейла, участник акции «Поезд Памяти» (Азербайджан):

Море эмоций, впечатлений. Я даже не знаю, как это описать словами. Прям на душе, очень хочется, не знаю, двигаться и танцевать от этого! Отличное время, отличное лето. Следующие участники «Поезда Памяти», я уверяю, что это будет идеальное для них время.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Проект живет, прирастает новыми идеями, ребятами из разных стран. Сначала две страны, четыре, сегодня – восемь. Я уверена, что в следующем году мы еще расширим количество стран, которые будут принимать участие в святой для нас год 80-летия Великой Победы.