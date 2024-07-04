Торжественная церемония закрытия проекта «Поезд Памяти» состоялась в Минске. Участники поделились впечатлениями

Грандиозный финал путешествия по местам боевой славы. Торжественная церемония закрытия проекта «Поезд Памяти» состоялась в Минском государственном дворце детей и молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Грандиозный финал путешествия по местам боевой славы. Торжественная церемония закрытия проекта «Поезд Памяти» состоялась в Минском государственном дворце детей и молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В мероприятии приняла участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Это уже не первая встреча со спикером. Предыдущая состоялась в начале акции в Бресте. Сейчас у ребят была возможность поделиться впечатлениями о проекте. За это время школьники побывали в 13 городах Беларуси и России, посетили места, которые исторически связаны с событиями Великой Отечественной войны.
Гасанли Лейла, участник акции «Поезд Памяти» (Азербайджан):
Море эмоций, впечатлений. Я даже не знаю, как это описать словами. Прям на душе, очень хочется, не знаю, двигаться и танцевать от этого! Отличное время, отличное лето. Следующие участники «Поезда Памяти», я уверяю, что это будет идеальное для них время.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Проект живет, прирастает новыми идеями, ребятами из разных стран. Сначала две страны, четыре, сегодня – восемь. Я уверена, что в следующем году мы еще расширим количество стран, которые будут принимать участие в святой для нас год 80-летия Великой Победы.
Чтобы получить билет на «Поезд Памяти», школьники из восьми стран прошли серьезный отбор. Это отличники учебы, победители олимпиад, участники конкурсов военной тематики, волонтеры. Каждый из них не только получил эмоции и впечатления от проекта, но и завел новых друзей.