Листовки с остановками на русском и латинице появились в общественном транспорте Минска

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель генерального директора ГП «Минсктранс» – Виктор Тозик. Всего лишь неделя остаётся до того момента, когда над стадионом «Динамо» вспыхнет факел пламени мира и торжественно зазвучат фанфары. 21 июня будет дан старт ІІ Европейским играм. Встреча участников и гостей ІІ Европейских игр начнётся с дорог: сверкающие троллейбусы, автобусы и даже электробусы. Они все на низком старте. Поговорим подробнее о готовности минской транспортной инфраструктуры к масштабному спортивному форуму. Увеличилось ли количество закупленного транспорта ко ІІ Европейским играм? Виктор Тозик, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:

Город закупил для нашего предприятия 300 новых автобусов городского типа. Плюс ещё закупили 18 автобусов туристического класса и 10 микроавтобусов, которые будут непосредственно задействованы.

Добавились или, может быть, изменились маршруты, по которым будет следовать транспорт во время проведения мероприятия? Виктор Тозик:

Во-первых, маршруты немножко поменялись в связи с тем, что будут работать отдельные маршруты, которые будут обслуживать спортсменов и участников Игр. Начали на пр. Дзержинского и на пр. Победителей обозначать отдельные полосы для движения транспорта, который будет задействован для перевозки спортсменов с символикой «А» и символикой вот этих Игр. Увеличилось количество транспорта городского, который будет проходить непосредственно вблизи спортивных объектов, где будут проходить мероприятия. Хочу сказать, что на этот период будут два работать, так называемый пассажирский хаб на Городском Валу, где будет работать дополнительно пять автобусных маршрутов, которые будут связывать спортивные объекты Минска. Например, «Минск-Арена» – «Чижовка-Арена». «Чижовка-Арена» – Студенческая деревня.