Листовки с остановками на русском и латинице появились в общественном транспорте Минска

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель генерального директора ГП «Минсктранс» – Виктор Тозик.
Всего лишь неделя остаётся до того момента, когда над стадионом «Динамо» вспыхнет факел пламени мира и торжественно зазвучат фанфары. 21 июня будет дан старт ІІ Европейским играм.
Встреча участников и гостей ІІ Европейских игр начнётся с дорог: сверкающие троллейбусы, автобусы и даже электробусы. Они все на низком старте. Поговорим подробнее о готовности минской транспортной инфраструктуры к масштабному спортивному форуму.
Увеличилось ли количество закупленного транспорта ко ІІ Европейским играм?
Виктор Тозик, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:
Город закупил для нашего предприятия 300 новых автобусов городского типа. Плюс ещё закупили 18 автобусов туристического класса и 10 микроавтобусов, которые будут непосредственно задействованы.
Добавились или, может быть, изменились маршруты, по которым будет следовать транспорт во время проведения мероприятия?
Виктор Тозик:
Во-первых, маршруты немножко поменялись в связи с тем, что будут работать отдельные маршруты, которые будут обслуживать спортсменов и участников Игр. Начали на пр. Дзержинского и на пр. Победителей обозначать отдельные полосы для движения транспорта, который будет задействован для перевозки спортсменов с символикой «А» и символикой вот этих Игр. Увеличилось количество транспорта городского, который будет проходить непосредственно вблизи спортивных объектов, где будут проходить мероприятия.
Хочу сказать, что на этот период будут два работать, так называемый пассажирский хаб на Городском Валу, где будет работать дополнительно пять автобусных маршрутов, которые будут связывать спортивные объекты Минска. Например, «Минск-Арена» – «Чижовка-Арена». «Чижовка-Арена» – Студенческая деревня.
Но хотел бы сразу предупредить наших зрителей, что на этих маршрутах будут ездить только аккредитованные лица, у которых будут специальные бейджи и плюс волонтёры. Еще будет работать пассажирский молл. В Студенческой деревне будут жить аккредитованные лица – спортсмены, участники, судьи, все прочие. И там будут организованы 15 автобусных маршрутов, которые именно со Студенческой деревней будут связывать все спортивные объекты в городе и за городом, где будут проходить соревнования.
А 18-го числа мы уже приступаем к работе, потому что 18-го числа уже начинается прилёт официальных делегаций, спортсменов, судей. Поэтому аэропортовские маршруты уже начинают работать с 18-го числа.
Где в городе будут установлены табло и информацией о маршрутах транспорта?
Виктор Тозик:
Одно большое табло будет установлено на Городском Валу, где разворот на кольцо девятки. Кстати, на время проведения Игр там общественный транспорт будет снят, он изменит движение, только для этих автобусов. И большое электронное табло установлено в Студенческой деревне. Там будет вся информация про маршруты. Чтобы пассажиры лучше ориентировались, дирекцией Игр была разработана специальная листовка со схемой маршрута, где остановки на русском и латиницей. Во всех автобусах, троллейбусах, которые проходят вблизи спортивных объектов, мы такую информацию разместили. Вот эти 300 автобусов, которые мы получили, во всех установлен монитор, работает там электронный гид.