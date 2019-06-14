Жара не ослабнет. На выходных в Беларуси будет до +33°C

Новости Беларуси. Белорусские синоптики предупреждают, что жара продолжится в выходные и на следующей неделе.

Как сообщает Белгидромет, 15 июня в республике будет переменная облачность. На большей части территории страны вероятность осадков не превышает 5-10%, только в Брестской и Гомельской областях пройдут дожди с вероятностью 30-40%. Ветер северо-западный 3-8 м/с, при грозах возможны порывы до 14 м/с.

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В субботу ночью температура воздуха будет колебаться от +16°C в Гродненской области до +21°C в Гомельской и Брестской областях. Днём прохладнее всего будет на северо-восточных территориях – +26… +28°C, а жарче всего придётся жителям южных районов – +31… +33°C.

16 июня осадки не ожидаются. Ночью столбик термометра будет показывать от +13… +20°C, днём ожидается от +25°C на севере Беларуси до +33°C на юге.

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17 и 18 июня в республике местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью воздух нагреется до +14… +21°C. В понедельник днём потеплеет до +28…. +34°C, во вторник будет немного прохладнее – +24…. +29°C, но на южных территориях ожидается до +33°C.