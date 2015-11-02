Новости Беларуси. В Витебской области началась реставрация мемориального комплекса «Прорыв». Он внесен в список историко–культурных ценностей Беларуси. Памятник посвящен событиям мая 1944-го. Именно здесь, в Ушачском районе, партизаны прорвали фашистскую блокаду. Из окружения благодаря этому вышли и около 15 тысяч мирных жителей. Во время сражения погибло почти 1,5 тысячи человек. В память о них и был воздвигнут монумент, который со временем обветшал. Общая стоимость работ на первом этапе свыше миллиарда рублей. Деньги выделены из средств, заработанных на республиканском субботнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Орлов, мастер ОАО «Витебскторгстрой»:

Несущие конструкции нарушены были. Их сейчас срезали, отремонтировали, новые металлические конструкции наварили, обрамили двумя слоями сетки. И наносится сейчас слой бетона и раствора. После чего идет гидроизоляция и покраска.