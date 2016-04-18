К 65-летию Фрунзенского района Минска: история, привлекательность и отзывы известных жителей

Ровно 65 лет назад на карте белорусской столицы появился новый район – Фрунзенский. Он расположился в северо-западной части города. Свое имя он получил в честь легендарного революционера, советского государственного и военного деятеля Михаила Васильевича Фрунзе.

Уже в 1978 году в состав района включили деревню Большое Медвежино и Барановщину (ныне это микрорайон Запад). В 90-е годы во Фрунзенском районе начали активно возводить новый микрорайон Сухарево. В 2004 году к нему присоединили территорию Минского района. Так появились Масюковщина, Кунцевщина, Домбровка и Каменная горка.

Борис Васильев, глава администрации Фрунзенского района г. Минска:

Границы Фрунзенского района доходили почти до Круглой площади, проходили по улицам Янки Купалы, Богдановича. Территория включала в себя Дом Правительства, Немигу и так далее. И за все эти годы границы района менялись шесть раз. Что-то отдавали Московскому району, два раза Центральному отдавали проспект Победителей. Это связано прежде всего с тем, что у нас всегда было много свободных территорий и эта часть города, в направлении Запада, все время застраивалась.

Фрунзенский и сегодня называют районом новостроек и новоселов. Только за последние пять лет здесь построили почти 40% общегородского жилья. Это самый большой район в столице. И его по праву можно назвать городом в городе, ведь общая численность населения Фрунзенского района превосходит крупные областные центры страны.

Евгений Крыжановский, заслуженный артист Республики Беларусь:

Когда я впервые попал в Арабские Эмираты, узнал, что там население 600 тысяч человек, почти как во Фрунзенском районе, я стал очень гордым. А потом, когда узнал, что наш Фрунзенский район практически такой же, как Гомель, Могилев, Брест по количеству людей, так это вообще можно гордиться. Это целый город. И я вообще давал бы жителям Фрунзенского района какую-то меточку или значок, чтобы без очереди пускали.

Благодаря богатому человеческому и промышленному потенциалу район сегодня занимает важное место в истории не только города, но и всей республики. Здесь развивают экономику по самым разным направлениям. А продукция, производимая предприятиями Фрунзенского района, востребована как внутри страны, так и за ее пределами.

Фрунзенский район славится и насыщенной культурной жизнью. За пять лет здесь прошло более 10 тысяч различных мероприятий. В районе располагается старинное кладбище – Кальварийское – с памятником архитектуры XIX века.

Борис Васильев, глава администрации Фрунзенского района г. Минска:

Всего у нас 24 учреждения культуры, включая 8 библиотек. В то же время мы видим, что с учетом большого количества молодежи, конечно, таких учреждений недостаточно. Сейчас еще не закончена реконструкция кинотеатра «Современник», там будет несколько зрительных залов. Мы этому вопросу стараемся все-таки уделить внимание, чтобы была перспектива строительства таких учреждений. И в третьем квартале у нас ожидается открытие нашего театра. Это первый театр в районе.

Огромное внимание во Фрунзенском районе уделяют образованию и воспитанию. Только в 2015 году 28 учащихся Фрунзенского района стали лауреатами специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи и студентов. За последние пять лет здесь открыли три школы. Осваивают новые технологии и подходы к образованию. Для самых маленьких жителей района открывают свои двери комфортные и современные дошкольные учреждения образования.

Фрунзенский район – это и спортивный потенциал Минска. Новые тренажерные залы, спортивные городки, площадки, стадионы и бассейны. Их возглавляет полюбившийся минчанам Ледовый дворец.

Правильный подход к спорту в районе отмечают и именитые жители. Белорусская велогонщица Наталья Цилинская прожила во Фрунзенском 28 лет, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Наталья Цилинская, восьмикратная чемпионка мира по велоспорту на треке, бронзовый призер Олимпийских игр-2004:

Я с теплотой всегда отношусь к тропе здоровья. Я помню в детстве, как там было. Я не часто, но там бываю. Да те же елки, которые помню до сих пор. Они стали больше, конечно, краше, и там гулять с детьми, по-моему, очень хорошо.

Особое внимание в районе уделяют здоровью жителей. Ежегодно квалифицированную медицинскую помощь здесь оказывают 16 многопрофильных лечебных учреждений здравоохранения, три подстанции скорой медицинской помощи, 19 здравпунктов. Уже сегодня в районе возводят новые поликлиники.

О здоровье жителей во Фрунзенском заботятся самые квалифицированные специалисты. И район по праву гордится ими.

Почетный сотрудник Красного креста Нина Николаевна Близнюк трудится уже 49 лет. Всю жизнь она отдала заботе о прикованных к постели одиноких людях, за что в 2009 году была удостоена редчайшей международной награды медсестер, первой в Беларуси в мирное время Медали имени Флоренс Найтингейл.

Нина Близнюк, ветеран войны и труда, почетный житель Фрунзенского района г. Минска, минчанин года:

Приходишь домой, устаешь, думаешь, что какую-то пользу приносишь, а так уже можно было уйти на покой и дома сидеть. Я не привыкла сидеть. Что-то поможешь, а потом смотришь: человек благодарен. Что еще надо.

Залог успеха, перспективности, привлекательности и качественного развития – это уверенность в завтрашнем дне. А будущее у Фрунзенского района очевидно будет таким же славным, как и его история.

Евгений Крыжановский, заслуженный артист Республики Беларусь:

Дорогие друзья, я от всей души поздравляю всех жителей Фрунзенского района (а это много-много сотен тысяч человек) с этим замечательным праздником. Знайте, что вы живете в одном из лучших районов Минска. Минск – это один из лучших городов Европы. Европа – это самое лучшее место в мире. Мир у нас, пока инопланетяне не прилетели, единственный, Вы единственные, друзья мои. Поздравляю.

Наталья Цилинская, восьмикратная чемпионка мира по велоспорту на треке, бронзовый призер Олимпийских игр-2004:

Дорогие жители, желаю вам, чтобы вы дружили с соседями, с ближними, дальними. Побольше улыбайтесь, веселитесь. Конечно, берегите свой район и учите этому детей. Будем беречь район – он будет нас радовать. Меньше надо будет тратить на то, чтобы его восстанавливать. Можно будет больше сил потратить, чтобы сделать что-то новое.

Борис Васильев, глава администрации Фрунзенского района г. Минска:

Пусть и в дальнейшем славная история нашего района будет наполнена яркими событиями и достижениями. Пусть ваши дела будут добрыми. Пусть мир и покой царят в каждом доме, а удача сопровождает каждого из вас. С Днем рождения, наш любимый район! С праздником, уважаемые жители Фрунзенского района!