Линейки и первые звонки, посвящённые началу учебного года, проходят в Беларуси – посетили торжество

Напутствия тем, у кого 2 сентября начались уроки и лекции в новом учебном году, звучат по всей стране. Торжественные линейки и первые звонки проходят в Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алина Мычко, корреспондент: Настроение праздника ощущается повсюду, и 50-я гимназия, где мы сейчас находимся, не исключение. Ребята уже в ожидании первого звонка. Чувствуется волнение. Только в Минске он позовет на урок более 225 тысяч учеников, а для некоторых прозвучит впервые.

Нарядные с яркими букетами и горящими глазами. Первоклассники – традиционно главные герои этого дня. Они готовились к важному событию несколько месяцев. И теперь начинается новый этап жизни, который полон открытий и познаний. По всей стране за парты сядут более 105 тысяч ребят. Сегодня важный и волнительный день не только для самих первоклассников, но и для их родителей.

Ариана Бредихина, учащаяся 1 «Б» класса гимназии № 50 Минска: Я очень ждала этот день и очень хотела пойти в школу. Я и писала, и читала. И научилась наконец-то. И я хочу подарить цветы учительнице.

К началу учебного года долго готовились и сами учреждения образования. Навели лоск, сделали ремонты, обновили технику и инвентарь. И сегодня свои двери для учеников открыли почти 2 700 школ, гимназий и лицеев.

Лола Пахомова, директор гимназии № 50 Минска:

1 сентября всегда особенный день и для педагогов, и для детей, и для родителей. Конечно, мы целых три месяца готовились к встрече с детьми: отремонтировали школу, обновленные классы, коридоры, спортивный зал. Все новое для того, чтобы дети почувствовали себя уютно и комфортно.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Уважаемые и любимые жители столицы города Минска, конечно же, искренне от всей души поздравляю нас всех с вами с началом учебного года. Это новая дверь новых знаний для наших детей, знаний для наших учителей. Конечно же, я желаю всем продуктивного года, желаю хороших познаний для наших деток, желаю, чтобы учителя получали удовольствие от своей работы, получали удовольствие от общения с детьми. Ну и, конечно же, дети – это наше будущее, это будущее нашей страны. Я хочу, чтобы дети, получая знания, еще больше стали любить нашу страну.