Минчанину, который умышленно нанёс сотруднику милиции тяжкое телесное повреждение, вынесли приговор

Новости Беларуси. Пять лет колонии в условиях усиленного режима. Суд Ленинского района Минска вынес приговор 32-летнему минчанину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчину признали виновным в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения сотруднику милиции во время несения службы.

По данным следствия, виновного задержали в октябре 2020 года на Партизанском проспекте, где проходили акции протеста. Он оказал сопротивление сотруднику милиции и нанес ему несколько ударов. В результате у потерпевшего перелом большой берцовой кости.