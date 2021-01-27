Минчанину, который умышленно нанёс сотруднику милиции тяжкое телесное повреждение, вынесли приговор
Новости Беларуси. Пять лет колонии в условиях усиленного режима. Суд Ленинского района Минска вынес приговор 32-летнему минчанину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчину признали виновным в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения сотруднику милиции во время несения службы.
По данным следствия, виновного задержали в октябре 2020 года на Партизанском проспекте, где проходили акции протеста. Он оказал сопротивление сотруднику милиции и нанес ему несколько ударов. В результате у потерпевшего перелом большой берцовой кости.
Александр Романович, старший помощник прокурора Ленинского района Минска:
Органами предварительного расследования действия осужденного квалифицированы по пункту 5 части 2 статьи 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Следует отметить, что осужденный в 2006 году привлекался к уголовной ответственности по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь за незаконный оборот наркотических средств. С учетом всех обстоятельств дела, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, гособвинителем предложено суду признать виновного по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима.