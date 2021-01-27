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Минчанину, который умышленно нанёс сотруднику милиции тяжкое телесное повреждение, вынесли приговор

27 января 2021 10:40
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Новости Беларуси. Пять лет колонии в условиях усиленного режима. Суд Ленинского района Минска вынес приговор 32-летнему минчанину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчину признали виновным в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения сотруднику милиции во время несения службы.  

Минчанину, который умышленно нанёс сотруднику милиции тяжкое телесное повреждение, вынесли приговор-1

По данным следствия, виновного задержали в октябре 2020 года на Партизанском проспекте, где проходили акции протеста. Он оказал сопротивление сотруднику милиции и нанес ему несколько ударов. В результате у потерпевшего перелом большой берцовой кости.

Минчанину, который умышленно нанёс сотруднику милиции тяжкое телесное повреждение, вынесли приговор-4

Александр Романович, старший помощник прокурора Ленинского района Минска:
Органами предварительного расследования действия осужденного квалифицированы по пункту 5 части 2 статьи 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Следует отметить, что осужденный в 2006 году привлекался к уголовной ответственности по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь за незаконный оборот наркотических средств. С учетом всех обстоятельств дела, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, гособвинителем предложено суду признать виновного по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима.

Минчанину, который умышленно нанёс сотруднику милиции тяжкое телесное повреждение, вынесли приговор-7

Кроме того, виновному предстоит возместить потерпевшему компенсацию за причиненный моральный вред.  

Свою вину осужденный в ходе предварительного следствия и в суде не признал.  

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# Акции протеста # общество # Александр Романович # Фотофакт

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