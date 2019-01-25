Лимиты беспошлинного ввоза товаров на территорию ЕАЭС значительно снижены в 2019 году

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник сектора Главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь – Екатерина Колб и заместитель начальника отдела Главного управления тарифного регулирования и таможенных платежей Государственного таможенного комитета Республики Беларусь – Виктор Лезов.

Больше посылок, таможенные льготы для диабетиков, упрощение ввоза товаров для юрлиц: изменения в Беларуси

В соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии, с 1 января 2019 года снижены лимиты беспошлинного ввоза товаров на территорию ЕАЭС. Расскажите о них подробнее.

Екатерина Колб, начальник сектора Главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

В конце ноября страны-участницы Евразийского экономического союза подписали решение Совета и договорились о том, что с 1 января нормы ввоза товаров, сопровождаемые в багаже либо автомобильным, либо железнодорожным транспортом значительно сокращаются. До 1 января эти нормы составляли 1,5 тысячи евро и 50 кг на одно физическое лицо, с 1 января такие нормы составили 500 евро и 25 кг.