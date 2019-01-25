Больше посылок, таможенные льготы для диабетиков, упрощение ввоза товаров для юрлиц: изменения в Беларуси

26 января таможенники всех стран будут отмечать свой профессиональный праздник — Международный день таможенника. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник сектора Главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь – Екатерина Колб и заместитель начальника отдела Главного управления тарифного регулирования и таможенных платежей Государственного таможенного комитета Республики Беларусь – Виктор Лезов.

Новый Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Какие изменения затронули граждан, а какие – участников внешнеэкономической деятельности? Лимиты беспошлинного ввоза товаров на территорию ЕАЭС значительно снижены в 2019 году Екатерина Колб, начальник сектора Главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Указом предусмотрен ряд упрощений для бизнеса, для юридических лиц, а также некоторые упрощения для физических лиц, для обычных путешественников. Что касается торгового оборота, субъектов хозяйствования, для них значительно упростилась процедура ввоза товаров, то есть с применением приграничных транспортно-логистических центров теперь товары будут оформляться в разы быстрее, сократится срок таможенного контроля и нахождения грузовых машин в пунктах пропуска. Также сократились сроки, в течение которых таможенный контроль может проводиться после выпуска товаров, таможенной проверки. Теперь практически 90% случаев будет проводиться в течение трёх лет, хотя раньше это был пятилетний срок.

Для физических лиц. Теперь посылок люди могут получать больше. Если раньше вы могли получать в месяц посылок на 22 евро, то теперь таких посылок вы можете получать 9 штук до 200 евро в месяц, но каждая посылка не может превышать 22 евро.