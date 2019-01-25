«О-GO!» от «Белагропромбанка»: FITкоины за шаги и платежи и первая в Беларуси карточка в форме брелока

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» является одним из крупнейших участников рынка банковских карточных продуктов в Республике Беларусь. Сегодня платёжной карточкой удивить кого-то сложно, но только не этой новинкой от «Белагропромбанка», которая представляет собой действительно уникальный финансовой инструмент. Знакомьтесь – карточка «О-GO!». Анна Свистунова, операционный директор Дивизиона розничного бизнеса ОАО «Белагропромбанк»:

«Белагропромбанк», в принципе, увлекается спортом и всячески помогает спортсменам и развитию ЗОЖ в стране, в целом. Мы, в первую очередь, сели и стали думать, как нам сделать такой продукт, который в обязательном порядке поощрял бы наших клиентов при совершении безналичных операций ежедневно, упрощал бы их жизнь и, конечно, стимулировал к ЗОЖ. Таким образом, и родилась карточка «О-GO!».

Все держатели карточки «О-GO!» автоматически становятся участниками рекламной акции «Энергия FITкоинов». Это программа накопления баллов – FITкоинов за физическую активность и безналичные покупки, которые можно обменять на гарантированные подарки спортивной тематики.

Помимо участия в рекламной акции банк предлагает начисление повышенного Cash-backа в размере 2% при расчёте в спортклубах, бассейнах, магазинах спортивных принадлежностей, медицинских центрах, а также скидки в предприятиях-партнёрах. Анна Свистунова:

Платежная карта «О-GO!» – это, в первую очередь, инструмент-мотиватор. Каждый держатель карты «О-GO!» автоматически участвует в акции «Энергия FITкоинов», которая представляет собой программу накопления баллов, реализованную на базе мобильного приложения. Механика довольно проста. Клиент совершает безналичные операции и за каждые 10 рублей он получает FITкоин, при этом за каждые 10 тысяч шагов получает точно так же FITкоин.

Карточку можно заказать любым удобным для клиента способом: дистанционно – на сайте банка или в системе интернет-банкинг, либо в подразделениях «Белагропромбанка». Кроме того, это первая банковская карточка в Беларуси, которая доступна в форме брелока, который позволяет совершать бесконтактную оплату для совершения покупок в Беларуси и за её пределами, чтобы ещё удобнее было вести активный образ жизни. Таких аналогов на рынке банковских услуг Беларуси пока нет.

Анна Свистунова:

Мы очень старались, чтобы интерфейс был дружелюбным, чтобы любой клиент мог понять, как правильно следить за тем, сколько FITкоинов он заработал и сколько ему ещё нужно заработать для того, чтобы достичь того или иного приза. Для того, чтобы участвовать в акции «Энергия FITкоинов», достаточно являться пользователем мобильного приложения банка.

Интерфейс очень простой, мы заходим в приложение. Если вы являетесь держателем карточки «О-GO!», соответственно, вам доступна вкладка «Энергия FITкоинов». Вы заходите в соответствующую вкладку, кликаете «Энергия FITкоинов».

И видите FITкоины за шаги, которые вы получаете, когда вы активничаете и FITкоины за платежи, которые вы получаете, когда активничаете, но уже в магазине рассчитываетесь нашей карточкой.

Есть небольшой график – «Мои достижения». В ней чётко видно, сколько вам ещё осталось наработать FITкоинов» для того, чтобы достичь того или иного приза. Карточка «О-GO!» – это не только полезный и удобный финансовый инструмент, но и продукт, мотивирующий на занятия спортом. Деятельность «Белагропромбанка», как социально ориентированного бренда, направлена на поощрение желаний и готовность своих клиентов вести здоровый образ жизни.

Анна Свистунова:

Помимо гарантированных призов, которые доступны держателям в рамках акции «Энергия FITкоинов», банк на регулярной основе проводит розыгрыши среди держателей карточек и разыгрывает такие разнообразные, крутые фишки, как например, поездка в Буковель на двоих. Вот буквально в течение месяца следите за нашими новостями, будет разыгрываться эта поездка и определённое количество сертификатов в сети «Спортмастер». Чем больше движения, тем больше призов, больше активности, бонусов и поощрений. Пользуйтесь карточкой «О-GO»!