«В столице уже практически не осталось мест для строительства жилья». Как изменится инфраструктура города?

Новости Беларуси. Они выслушивают предложения, решают проблемы, реагируют на обращения, посвящают работе с людьми свое личное время. Поговорим в студии программы «Большой город» на СТВ о работе депутатов Мингорсовета, как улучшить качество жизни и повысить уровень доверия к представителям власти. Эти вопросы обсудим с главой депутатского корпуса в столице Андреем Бугровым, председателем Минского городского Совета депутатов. Екатерина Забенько, ведущая:

Сейчас активно развиваются микрорайоны. Для нуждающихся, для многодетных семей. Туда же подтягиваются и поликлиники, детские сады и школы. Можем ли мы сказать, что когда-то этого будет уже в избытке, и мы закончим со строительством социальных объектов?

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Вы знаете, очень хотелось бы, чтобы мы действительно в один прекрасный момент сказали, что, да, всего достаточно в столице. Но город живет, город развивается. Мы создаем более комфортные условия для детей, строя современные хорошие садики, современные хорошие школы. Школы, которые сегодня (практически все строящиеся в Минске) все с бассейнами. То есть город не остановит социальную направленность никогда. Потому что где-то что-то надо менять. Все проходит, время проходит, стареют здания. Поэтому социальная направленность с учетом того, что Основной закон нашей страны говорит, что Республика Беларусь социальное государство. Социальная направленность нашего бюджета останется. Но вместе с тем мы, конечно же, смотрим. И сегодня Минск обеспечен полностью уже детскими дошкольными учреждениями, если брать в целом свод по Минску. Школы, которые сдаются и которых завершается строительство, их тоже уже сегодня достаточно. И глава государства неоднократно говорил, что город не должен уже дальше расти. Два миллиона человек – этого достаточно. Это связано не только с границами. Это связано именно с инфраструктурой, с рядом иных вопросов. Екатерина Забенько:

Мы уже подходим плавно и к дефициту городских территорий в том числе. Андрей Бугров:

Мы ограничены.

Екатерина Забенько:

Потому что город, как мы любим говорить, не резиновый. Мы же не можем постоянно всовывать новые объекты на те территории, которые запланированы совершенно для других целей. Андрей Бугров:

К сожалению, в столице уже практически не осталось мест для строительства жилья. Я даже скажу, что не осталось этих мест. Конечно, в пахотные земли мы не пойдем, чтобы строить. Екатерина Забенько:

Но мы пойдем в города-спутники. Что тоже является серьезной перспективой. Андрей Бугров:

Да, и строительство городов-спутников – это отличная перспектива для столицы. И собственно, 30-40 минут, и ты в столице. Екатерина Забенько:

Иногда чаще из центра города Минска добраться, в общем-то. Андрей Бугров:

Да и по городу проехать с одного района в другой.

Екатерина Забенько:

Это уже не расстояние для современной жизни. Это уже не расстояние. Тем более, что транспортная инфраструктура, я так понимаю, тоже подтягивается под эти возможности. Андрей Бугров:

Конечно, города-спутники – это наше будущее. И сегодня мы строим направление железнодорожного транспорта, современные электрички будут ходить. Все сделано для того, чтобы жителям столицы было комфортно. Знаете, это такой отличный критерий оценки роста нашего города за последние годы. Екатерина Забенько:

Да, такая ситуация, что активно строятся в новых микрорайонах те же садики, школы, а в какой-нибудь старой застройке, в той же Серебрянке, садики стоят полупустые. Как рационализировать то, что у нас есть в городе?