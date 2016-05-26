Ликвидировать три тонны аммиака из окружающей среды: в Минске пройдут масштабные учения по гражданской обороне

Новости Беларуси. Столичные спасатели ликвидируют аварию, предотвратят загрязнение воды и спасут утопающих. 26 мая в Минске пройдут масштабные учения по гражданской обороне.

Так, смоделируют ситуацию на одном из минских заводов, где по легенде из-за разгерметизации оборудования в окружающую среду попадет три тонны аммиака. Проведут и аварийно-спасательные работы по ликвидации розлива нефтепродуктов на поверхности Цнянского водохранилища, а также отработают спасение и поиск утопающих. Проявят свое мастерство и сноровку в случае обильных осадков.

Напомню, сейчас в столице из-за неблагоприятной погоды введен план реагирования на чрезвычайные ситуации «Посейдон», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.