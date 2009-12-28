Ликвидированы последствия прорыва газопровода в Минске

Напомним, на одной из строительных площадок в районе проспекта Победителей во время земляных работ была повреждена труба на глубине двух метров.

Этот трубопровод обеспечивает газом завод «Атлант» и близлежащий микрорайон. Сколько кубометров газа вырвалось наружу, по словам специалистов, подсчитать невозможно. Но резкий запах ощущался за десятки метров от места ЧП. На место аварии тут же выехали специалисты «Мингаза». Утечку оперативно ликвидировали.

Андрей Вирочкин, начальник службы эксплуатации газопроводов УП «Мингаз»:

– При проведении работ произошел прокол газовой трубы среднего давления, проходящий в районе проспекта Победителей. В данный момент работы по восстановлению поврежденного участка газопровода выполнены в полном объеме, работы завершены.

Как сообщили работники Мингаза, от прорыва трубы никто из потребителей не пострадал. На завод «Атлант» и в частные дома газ пустили по резервным каналам. А вот почему рабочие, прокладывая под землей путь для трубы с горячей водой, не просчитали глубину, и попали в газопровод, установит экспертиза.