В Барановичах открывается Ледовый дворец

Микрорайон Северный в райцентре теперь полностью оправдывает свое название. Именно здесь вырос спортивный комплекс с ледовой ареной и трибунами на две тысячи посадочных мест.

Его возвели за два года. Здесь трудились полтысячи рабочих из разных регионов Беларуси. А благодаря использованию отечественных материалов стройка обошлась намного дешевле.

Василий Куркин, генеральный директор Барановичского стройтреста № 25:

– Примерно на 6 миллиардов рублей удешвлена стоимость строительно-монтажных работ. Объект уникален своими масштабами, объемом, набором спортивных помещений.

Для жителей Барановичей Ледовый дворец – настоящий подарок к Новому году. Залы для фитнеса и акробатики, бильярда и тенниса, восстановительный центр с бассейном и сауной. Ну, а на ледовой арене, специалисты надеются вырастить не одного олимпийского чемпиона по фигурному катанию, и не одну хоккейную команду профессионалов.

Геннадий Костюкевич, начальник отдела физической культуры, спорта и туризма Барановичского горисполкома:

– Откроется ДСЮШ по хоккею и фигурному катанию. Тренеры уже работают, поэтому в ближайшее время они все выйдут на лед.



Кроме того, под сводами спорткомплекса будут проходить и концерты. К слову, в Брестском регионе Ледовые дворцы уже есть помимо областного центра, в Пинске, Пружанах, Березе и Кобрине.