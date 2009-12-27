Салат «Оливье»: готовность №2010

Наш Новый Год сделал этому французу имя. Для кого-то традиционный, для кого-то – откровенно приевшийся, но наш главный снежный праздник по сути как тот же салат «Оливье».

Вроде всего много, вроде всего и намешано, но убери хоть один ингредиент — и привкус винегрета новогодних событий может оказаться с горчинкой, а может и с перцем.

Нарезать ингредиенты праздника не всегда случается по выверенному рецепту. Уж декабрь умеет отправить под нож любую порцию новогодней классики. Но Елена Павловна сидит на телефоне, потому что стоит за светлую традицию. Она-то знает, как угостить целый мегаполис фирменным блюдом. Монитор, на котором наблюдают светлое настоящее целого Минска, по размеру даже меньше, чем колючая иллюминация масштаба диспетчерской. И пусть из этого окна столичная площадь Независимости совсем не видна, Елена Павловна всегда в курсе, не ушел ли в сумрак объект, обозначенный гордым словом «Ёлка».

Елена Тарасова, диспетчер УП «Мингорсвет»:

Если на мониторе пропадает напряжение, мы сразу видим, что произошла авария, и я высылаю туда экипаж, который смотрит, что случилось.

Георгий Таболин, начальник специализированного района №1 УП «Мингорсвет»:

Нет повторений в цветовом решении. Мы просто не можем себе такого позволить, поэтому украшение ёлок не повторяется ни один год.

У двух Людмил из Санкт-Петербурга оставалось меньше часа до поезда, но они всё же начали считать елки. А вот если бы дамы принялись подсчитывать гирляндные лампочки, до Нового года из Минска они бы вряд ли уехали. На стыке десятилетий над столицей зажглось 75 тысяч светодиодов. Причём, такое светопреставление еще и в десять раз экономнее, нежели яркость от ламп накаливания. Тёти Люды будто и не уезжали из Питера: вот он мост, только что не разводной, а вот они – и белые ночи.

Это здание снова отправили в праздничную засаду. Под Новый год педуниверситету который год устраивают тёмную. Из-за тысяч флажков на окнах Николай Михайлович уже и приспособился любоваться на проспект, как из окопа, но в планах оформителей внезапно образовалась брешь. Он даже в небольшом просвете умудрился высмотреть солнечные стороны. Ведь кроме новогоднего настроения изнутри, здание ещё и делает праздник целому проспекту снаружи. А иллюминация в музее замурованного истфака, если что, – тоже есть. Декан улыбается: какой же еще факультет, кроме исторического, должен был попасть в новогоднюю историю.

Состояние маринованного огурца в аптеке по старой новогодней традиции готовы встретить не домашними заготовками. Лариса Прищепчик заранее выставляет те самые препараты на уровне глаз. Чтобы в нужный момент никто не промахнулся. Фармацевт не по себе, но знает, каково это — первые числа января для вставших из-за стола последними.

Лариса Прищепчик, фармацевт:

Руки трясутся: спасайте – и всё! Здесь водички ему давали, порошочки растворяли – спасли человека, пошёл дальше!

За годы постпраздничной работы Лариса Прищепчик в разных выражениях слышала о многих блюдах новогоднего меню. А потому в конце декабря в аптеке по светлой традиции запасаются черным. Активированный уголь популярен на следующий день.

Не так важно, на чём Новый год начнет колесить по планете. Долой дедовские настроения – решили конструкторы ведущих мировых автокомпаний и пересадили иноземного Деда Мороза, кто на что захотел. Тут вам и турбосани, и «Ягуар» с отдельным местом для Снегурочки. А вот «Бентли» как-то недоработал: мешок с подарками со скоростью звука почему-то летит вдогонку. Зато белорусские снежные Дедушки назло мировому автопрому на неделе устроили настоящий марш-бросок.

Почти две сотни бородатых волшебников. Кто в ботинках, кто в кроссовках, хотя актуальнее, пожалуй, были бы водные лыжи. Вот эта снежная парочка наверняка побоялась растаять, но тут же попыталась заморозить бдительность в овощном отделе. Надежда на волшебство от торговли так и осталась новогодней сказкой. Да и в мешке у Дедушки, как он сам признался, вовсе не подарки, а проездной на автобус и внучкин мобильный телефон. Но ведь праздничный стол накрывать все равно придется.

Продукты с полок здесь улетают едва ли не быстрее пробок от шампанского. Правда, в этом году те же мандарины в продаваемые лидеры взяли и не выкатились. Зато чаи, кофе и прочие жидкости под разными градусами уверенно влились в ряды предпраздничных фаворитов.

Наталья Гаврон, заместитель заведующей секцией магазина:

После Нового Года у нас практически все полки пустые, нам приходится работать в активном режиме, потому из нужно заполнять.

К банкам с горошком Лидия Михайловна присматривается как к голубому экрану в праздничную ночь. Для нее Новый год – это непременно Пугачева. И волшебство, которое не споешь под фонограмму и не высмотришь в телевизионной программе.

Кстати, подобрать к празднику достойный соус, не забывая о привкусе, на Неделе пыталась и погода, и даже минские дайверы. Но ни дождь, ни гололед, ни хороводы в ластах точно не оставят 2009-й на второй год. Ведь даже сам Люсьен Оливье, тот самый человек-салат, так никому и не раскрыл рецепта своего главного новогоднего произведения.