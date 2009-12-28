Новый корпус клинической больницы скорой медпомощи открывается в Гомеле

В нем разместились терапевтическое отделение на 60 мест, в том числе и для ветеранов Великой Отечественной, физиотерапевтическое, приемное, а также диагностические службы.

Здесь установлено современное медицинское оборудование отечественного производства – электрокардиографы, мониторная система наблюдения за пациентом и новейшая дыхательная аппаратура. Со временем появится и компьютерный томограф.

Ремонтно-строительные работы начались здесь в 2002 году, на них потребовалось свыше 10 млрд. рублей. К слову, терапевтический корпус расположился в историческом здании. Это – архитектурное продолжение Гомельского дворцово-паркового ансамбля, который включен в список историко-культурных ценностей Беларуси. Через пять лет ему исполнится сто лет.