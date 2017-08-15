«Лидеры уборочной кампании-2017»: в Бобруйском районе героев жатвы узнают по уникальным табличкам на домах

Новости Беларуси. День за днем белорусский каравай прибавляет в весе. Но лишь потому, что все, кто задействован сегодня в уборке, трудится с утра и до позднего вечера. Поддержать хлеборобов стараются разными способами. Но вот в Бобруйском районе в этом вопросе пошли дальше всех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поздравительной делегации – артисты, представители местной власти. Момент торжественный, можно сказать, даже праздничный. Через пару минут эмблема украсит дом передовика-водителя Сергея Горелько.

Самого героя, разумеется, дома не застали. Весь в работе. Поздравления принимает супруга Ольга и совсем маленький сын Дима.