Бывшие осужденные в Беларуси смогут найти жилье и работу в специальных агрогородках

Новости Беларуси. Завершить уборочную кампанию необходимо до 20 августа. Времени остается совсем немного, поэтому рядом с хлеборобами в поле сегодня работают студотряды, военнослужащие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможность помочь даже предоставят людям, вышедшим из мест лишения свободы. Бывшие осужденные смогут найти жилье и работу в специальных агрогородках. Новый проект закона о социальной реабилитации инициирует МВД. Таким образом, в Гомельской области появится специальное предприятие, которое примет на работу таких людей.