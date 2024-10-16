Заседание глав правительств государств – членов ШОС проходит в Пакистане

Беларусь впервые принимает участие в работе Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного участника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что в повестке заседания Совета глав правительств – членов ШОС, смотрите здесь.
Беларусь впервые принимает участие в работе Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного участника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что в повестке заседания Совета глав правительств – членов ШОС, смотрите здесь.
16 октября в Пакистане проходит заседание глав правительств государств-членов ШОС. Мероприятия проходят в Исламабаде. С рабочим визитом туда накануне прибыл премьер-министр Роман Головченко.