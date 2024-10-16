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Заседание глав правительств государств – членов ШОС проходит в Пакистане

16 октября 2024 06:45
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Беларусь впервые принимает участие в работе Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного участника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что в повестке заседания Совета глав правительств – членов ШОС, смотрите здесь.

Заседание глав правительств государств – членов ШОС проходит в Пакистане-2

16 октября в Пакистане проходит заседание глав правительств государств-членов ШОС. Мероприятия проходят в Исламабаде. С рабочим визитом туда накануне прибыл премьер-министр Роман Головченко.

# Международное сотрудничество

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