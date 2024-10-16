Прямой эфир

Беларусь готова максимально активно включаться во все направления деятельности ШОС – Головченко

16 октября 2024 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Исламабаде началось 23-е заседание Совета глав правительств государств – членов ШОС. Беларусь впервые принимает участие в работе в качестве полноправного участника «Шанхайской семьи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь готова максимально активно включаться во все направления деятельности ШОС – Головченко-2

Традиционно стартовало мероприятие с официальной церемонии фотографирования. Наша страна сделала осознанный выбор в пользу членства в Шанхайской организации сотрудничества, отметил Роман Головченко. Объединение обладает созидательным потенциалом, основанным на принципах взаимного доверия и взаимной выгоды государств, которые с уважением относятся к разнообразию культур и отдают приоритет совместному развитию. Эти принципы всецело разделяют и в Беларуси. 

Беларусь готова максимально активно включаться во все направления деятельности ШОС – Головченко-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Мы готовы максимально активно включаться во все направления деятельности организации. Как сказал на астанинском саммите в июле этого года Президент Республики Беларусь, мы станем активным игроком шанхайской команды, будем усердно работать на благо дальнейшего развития и укрепления данной международной площадки. 

В центре внимания участников заседания вопросы развития регионального торгово-экономического сотрудничества, укрепления социально-культурных связей между странами ШОС, а также борьбы с изменением климата. Ожидается, что завершится мероприятие подписанием итоговых документов.

# Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
Заседание глав правительств государств – членов ШОС проходит в Пакистане
16 октября 2024 06:45

Заседание глав правительств государств – членов ШОС проходит в Пакистане

Как познать тайны Вселенной, не выезжая из Минска? Рассказываем о необычной фотовыставке
16 октября 2024 06:44

Как познать тайны Вселенной, не выезжая из Минска? Рассказываем о необычной фотовыставке

Регистрация на репетиционное тестирование стартовала в Беларуси
16 октября 2024 06:33

Регистрация на репетиционное тестирование стартовала в Беларуси