Беларусь готова максимально активно включаться во все направления деятельности ШОС – Головченко

В Исламабаде началось 23-е заседание Совета глав правительств государств – членов ШОС. Беларусь впервые принимает участие в работе в качестве полноправного участника «Шанхайской семьи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно стартовало мероприятие с официальной церемонии фотографирования. Наша страна сделала осознанный выбор в пользу членства в Шанхайской организации сотрудничества, отметил Роман Головченко. Объединение обладает созидательным потенциалом, основанным на принципах взаимного доверия и взаимной выгоды государств, которые с уважением относятся к разнообразию культур и отдают приоритет совместному развитию. Эти принципы всецело разделяют и в Беларуси.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы готовы максимально активно включаться во все направления деятельности организации. Как сказал на астанинском саммите в июле этого года Президент Республики Беларусь, мы станем активным игроком шанхайской команды, будем усердно работать на благо дальнейшего развития и укрепления данной международной площадки.

В центре внимания участников заседания вопросы развития регионального торгово-экономического сотрудничества, укрепления социально-культурных связей между странами ШОС, а также борьбы с изменением климата. Ожидается, что завершится мероприятие подписанием итоговых документов.