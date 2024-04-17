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В Минтруда напомнили об основных мерах безопасности при проведении субботника

17 апреля 2024 14:02
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Грабли, лопаты и метлы в руках – тренд на эти выходные. Уже в ближайшую субботу, 20 апреля, по всей стране пройдет республиканский субботник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минтруда напомнили об основных мерах безопасности при проведении субботника-1

Эта весенняя традиция объединяет сотни тысяч белорусов. Трудовые коллективы организаций и предприятий, представители общественных объединений, политики, спортсмены и артисты помогают в наведении порядка на территориях историко-культурных комплексов, в парках и скверах, в местах боевой и воинской славы. В связи с проведением трудовой акции в Минтруда напомнили об основных мерах безопасности. Если во время субботника сотрудники будут привлекаться к выполнению работ, не связанных с прямыми обязанностями, то они должны пройти целевой инструктаж по охране труда. Важно, чтобы участники марафона были обеспечены исправным инвентарем.

В Минтруда напомнили об основных мерах безопасности при проведении субботника-4

Александр Семич, директор департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающими безопасность, простейший вариант – перчатки. В зоне, где возможно движение транспортных средств, обязательное наличие сигнальных жилетов. Если люди работают на стройплощадке – каски. Нельзя допускать к выполнению работ с повышенной опасностью лиц, не имеющих соответствующей квалификации. То есть нельзя обычному человеку дать бензопилу и потребовать от него раскряжевки древесных стволов.

В Минтруда напомнили об основных мерах безопасности при проведении субботника-7

Денежные средства, заработанные на предстоящем субботнике, пойдут на реконструкцию мемориального комплекса «Детям – жертвам войны», который расположен в Жлобинском районе, а также на создание Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости. 30 % от вырученной суммы направят на реконструкцию и восстановление мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, расположенных в областях страны и в столице.

# Субботники в Беларуси # общество

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