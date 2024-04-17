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Борт «Белавиа» не смог приземлиться в аэропорту Дубая

17 апреля 2024 13:47
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Из-за бушующей в Дубае непогоды борт «Белавиа» был вынужден сесть на запасном аэродроме в 100 километрах от города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борт «Белавиа» не смог приземлиться в аэропорту Дубая-1

Самолет ожидает разрешения на прилет и посадку в пункте назначения. Связь с экипажем и пассажирами, которые ожидают вылета в Минск, поддерживает представитель национального перевозчика в ОАЭ.

МИД предупредил об опасности белорусов, находящихся в Дубае.

В данный момент международный аэропорт закрыт. Ливни вызвали затопление взлетно-посадочных полос. По информации руководства воздушной гавани, регистрация рейсов отменена как минимум до полуночи.

# Авиасообщение # общество

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