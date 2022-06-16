Изменения в закон «Об оказании психологической помощи» одобрили белорусские сенаторы

Новости Беларуси. От обращений граждан до ипотеки. В Совете Республики рассмотрели ряд новых законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, сенаторы одобрили изменения в закон «Об оказании психологической помощи». В частности, уточнены и расширены требования к лицам, претендующим на должность психолога, конкретизированы цели оказания таких услуг.

Еще один вопрос, внесенный в повестку, касается миллионов белорусов. Речь о поправках в закон «Об обращениях граждан и юрлиц». Одной из самых значимых новаций стало изменение порядка подачи электронных обращений. Для этого в стране будет работать единая информационная система. Она позволит не только автоматизировать учет, обработку и хранение писем, но и дать правомерную оценку деятельности госорганов.

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Все конструктивные предложения, которые поступили (поверьте, что предложений поступает очень много), могут иметь самый фантастический характер. Но, проанализировав на уровне экспертного сообщества каждое предложение, мы внесли соответствующие изменения. Главное, чтобы он работал на людей, чтобы гражданин сегодня имел возможность обратиться к тому должностному лицу, к которому он хочет. И еще важнее, чтобы это обращение было результативным.

Сенаторы рассмотрели также сразу несколько важных социальных инициатив. В их числе законопроекты о правах инвалидов и жилье. Речь, в частности, об ипотеке. Если поправки получат одобрение, то заключить брачный договор, в котором упоминается заложенная недвижимость, можно будет без согласия того, кому она заложена. Также сенаторы планируют наделить юридической силой несколько договоров в рамках Союзного государства и ЕАЭС.