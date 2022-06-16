«С душой относятся к каждому проводимому мероприятию». Сотрудники ИДН проводят уроки безопасности для детей

Новости Беларуси. В Минске с начала 2022 года произошло 25 ДТП с участием детей, где 26 ребят получили травмы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сотрудники ГАИ, МЧС, а также инспекторы по делам несовершеннолетних в период летних каникул проводят профилактические акции. Такой урок безопасности со школьниками прошел и в Заводском районе. Подробнее – в материале Анны Куртасовой.

Этот летний день для столичных школьников прошел насыщенно и главное – с пользой. Инспекция по делам несовершеннолетних Заводского района провела профилактическую акцию. Внимание безопасности детей в период летних каникул.

Лариса Палачанская, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Заводского РУВД:

Летом инспекторы активно участвуют и выступают в школьных лагерях, оздоровительных, загородных. Они с душой относятся к каждому проводимому мероприятию. Разъясняют подросткам административную, уголовную ответственность. Разъясняют, как поступить при чрезвычайных ситуациях. Напоминают правила дорожного движения, чтобы не было травмирующих ситуаций.