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«Вы можете проехать и наблюдать за вольно обитающими зубрами». Анонс новой серии проекта «Сделано»

20 июля 2020 11:55
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Новости Беларуси. Исторический, гастрономический, оздоровительный. Как менялась сфера внутреннего туризма Беларуси, сколько стоит отдых в родном краю и какие бонусы сулит релакс без перелётов?

Об этом расскажут наши коллеги, авторы новой серии проекта «Сделано». 

«Вы можете проехать и наблюдать за вольно обитающими зубрами». Анонс новой серии проекта «Сделано»-1

Самый большой плюс – это наши люди. Потому что уже если делается усадьба, делается это с душой.

«Вы можете проехать и наблюдать за вольно обитающими зубрами». Анонс новой серии проекта «Сделано»-4

И тянет к истокам.

«Вы можете проехать и наблюдать за вольно обитающими зубрами». Анонс новой серии проекта «Сделано»-7

Вы можете проехать и наблюдать за вольно обитающими зубрами. Эмоции неописуемы.

«Вы можете проехать и наблюдать за вольно обитающими зубрами». Анонс новой серии проекта «Сделано»-10

А гостеприимство чувствуется еще в дороге.

«Вы можете проехать и наблюдать за вольно обитающими зубрами». Анонс новой серии проекта «Сделано»-13

Наши папины драники.

«Вы можете проехать и наблюдать за вольно обитающими зубрами». Анонс новой серии проекта «Сделано»-16

Уикенд по-белорусски в новой серии проекта «Сделано». Смотрите 20 июля в 19:10 на СТВ.  

# Туризм # общество # Фотофакт

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