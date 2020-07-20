«Вы можете проехать и наблюдать за вольно обитающими зубрами». Анонс новой серии проекта «Сделано»

Новости Беларуси. Исторический, гастрономический, оздоровительный. Как менялась сфера внутреннего туризма Беларуси, сколько стоит отдых в родном краю и какие бонусы сулит релакс без перелётов? Об этом расскажут наши коллеги, авторы новой серии проекта «Сделано».

Самый большой плюс – это наши люди. Потому что уже если делается усадьба, делается это с душой.

И тянет к истокам.

Вы можете проехать и наблюдать за вольно обитающими зубрами. Эмоции неописуемы.

А гостеприимство чувствуется еще в дороге.

Наши папины драники.