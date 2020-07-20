«Вы можете проехать и наблюдать за вольно обитающими зубрами». Анонс новой серии проекта «Сделано»
Новости Беларуси. Исторический, гастрономический, оздоровительный. Как менялась сфера внутреннего туризма Беларуси, сколько стоит отдых в родном краю и какие бонусы сулит релакс без перелётов?
Об этом расскажут наши коллеги, авторы новой серии проекта «Сделано».
Самый большой плюс – это наши люди. Потому что уже если делается усадьба, делается это с душой.
Вы можете проехать и наблюдать за вольно обитающими зубрами. Эмоции неописуемы.
А гостеприимство чувствуется еще в дороге.
Уикенд по-белорусски в новой серии проекта «Сделано». Смотрите 20 июля в 19:10 на СТВ.