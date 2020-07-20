Снижение рисков для дольщиков и ограничение прибыли для застройщиков. Какие изменения ожидаются на рынке жилья

Рынок жилья станет другим. Президент подписал указ, который ограничивает прибыль застройщиков в 5%. Указ вступит в силу через полгода – в январе 2021 года. Что нужно знать тем, кто хочет в будущем приобрести квартиру или дом, рассказал гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси Вадим Тачкин.

Что нового вводит этот указ? Вадим Тачкин, член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси:

Уходит такое понятие как «дольщик» – участник долевого строительства. И на его место приходит «покупатель недвижимости». Это хорошее начинание, хороший задел на будущее. Это в какой-то степени снижает риски участия в долевом строительстве и направлено на то, чтобы оградить дольщиков от этих негативных факторов, которые мы периодически наблюдаем.