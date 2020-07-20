Снижение рисков для дольщиков и ограничение прибыли для застройщиков. Какие изменения ожидаются на рынке жилья
Рынок жилья станет другим. Президент подписал указ, который ограничивает прибыль застройщиков в 5%. Указ вступит в силу через полгода – в январе 2021 года.
Что нужно знать тем, кто хочет в будущем приобрести квартиру или дом, рассказал гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси Вадим Тачкин.
Что нового вводит этот указ?
Вадим Тачкин, член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси:
Уходит такое понятие как «дольщик» – участник долевого строительства. И на его место приходит «покупатель недвижимости». Это хорошее начинание, хороший задел на будущее. Это в какой-то степени снижает риски участия в долевом строительстве и направлено на то, чтобы оградить дольщиков от этих негативных факторов, которые мы периодически наблюдаем.
После вступления указа в силу, как будут обстоять дела с долгостроями?
Вадим Тачкин:
Само определение «долгострой» рождается от того, что люди вступили в строительство и не получили обещанные квадратные метры. Если они будут покупать квартиру, безусловно, проблем этих они уже будут лишены. Здесь все эти риски будут принимать на себя застройщик, банк, возможно такое тоже, кредитование под конкретно строящиеся объекты. На это направлен в первую очередь указ, чтобы больше мы не видели обманутых дольщиков, и – самое важное, – чтобы их число не увеличивалось. Мы должны остановить этот процесс и не допускать оснований для его возникновения в будущем. Это будет на благо рынку.
Больше узнать о новом указе можно в видеоматериале.