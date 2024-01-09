Льготы и гарантии для поступления в вузы и ссузы! Какие изменения ждут белорусских абитуриентов?

Поддержка талантливой молодежи, равные условия и справедливый конкурсный отбор. В Беларуси скорректированы правила поступления в вузы и ссузы. Соответствующий указ на днях подписал глава государства. Документ в первую очередь направлен на повышение объективности оценки знаний абитуриентов и здоровую конкуренцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Система высшего и среднего образования много изменений претерпела в 2023 году. Нынешние нововведения не кардинальны. Что нужно знать абитуриентам, расскажет Дарья Седун.

Уроки, допзанятия и огромный список рекомендованной к изучению литературы. График у Владислава Панарина плотный. В 2024 году молодой человек планирует поступать в БГУ на исторический факультет. С будущей профессией определился еще в 8 классе. С тех пор каждый вечер проводит за учебниками. В 2024 году к своей мечте подошел как никогда близко: медалист и олимпиадник по обновленным правилам поступить сможет даже без экзаменов.

Владислав Панарин, учащийся гимназии № 23 Минска:

Я зараз удзельнічаў у гарадской алімпіядзе па сусветная гісторыі і гісторыі Беларусі. Заўтра будзе другі тур. Па-першае гэта цікава, па-другое – плюсік. Таму што калі выйграць гарадскую алімпіяду, рэспубліканскую, то на гістарычны факультэт могуць проста запрасіць. Не нада будзе здаваць іспыты. Гэта ідэальны варыянт для мяне будзе. С еще большим энтузиазмом к учебе в новой четверти приступили учащиеся лицея БНТУ. Буквально несколько дней назад ребята получили подтверждение – теперь «отличники» смогут поступить в вуз на льготных условиях. Андрей Пилипенко со специальностью пока не определился. А вот вуз выбрал давно.

Андрей Пилипенко, учащийся лицея БНТУ:

Еще давно решил поступать в БНТУ. В принципе, под эти правила попадаю – правила приема. Так что могу не волноваться за свое дальнейшее будущее и спокойно учить уроке те, которые мне нужны.

Галина Голяш, директор лицея БНТУ:

По новым правилам выпускники лицея при вузах могут поступать на любую специальность при условии, что у них по профильным предметам будет 9 баллов отметки, а по всем остальным не ниже 8. В нашем лицее таких выпускников достаточно. Для многих ребят такая льгота не только мотивация учиться лучше, но и возможность немного «обмануть» предэкзаменационный мандраж. Ведь поступление – это стресс. Даже для тех, кто в своих знаниях уверен на все сто.

Анастасия Лошукевич, учащаяся лицея БНТУ:

Для меня такие изменения, как возможность не волноваться за экзамены, учиться, развиваться, получать отметки, изучать интересующие меня темы: математику, физику, программирование – и не переживать насчет экзаменов. Знать, что по-любому мой следующий шаг предопределен. И моя цель, мое стремление – стать студенткой БНТУ – по-любому сбудется

А вот тем, кто планирует учиться по целевому направлению, согласно обновленным правилам поступить станет немного сложнее. Для таких абитуриентов введут минимальный порог: аттестат должен составлять не меньше 7 баллов. При этом многие вузы намерены увеличить набор «целевиков».

Юрий Николайчик, проректор по учебной работе БНТУ:

Несколько дней назад мы провели целый семинар для заканчивающих кадров для предприятий. В этом семинаре приняли более 90 предприятий, компаний, заводов, которые заинтересованы в подготовке инженерных кадров.

Для абитуриентов, которые будут поступать на общих основаниях, механизм останется прежним: два централизованных экзамена, еще одно дополнительное испытание в форме ЦТ и средний балл аттестата.

Дарья Седун, корреспондент:

Еще одна важная инновация – в этом году абитуриенты, которые будет сдавать ЦЭ или тестирование, в личном кабинете увидят копию своей работы и самостоятельно смогут проверить правильность результата. Увидеть лицо абитуриента, а не опираться на цифры и оценки, привлекать мотивированных и целеустремленных молодых людей – на это нацелены новые правила поступления.

Андрей Король, ректор БГУ:

На сегодняшний момент из общения с деканами факультетов, рядом завкафедрами, преподавателями можно сделать вывод, что более мотивированные дети поступили к нам в этом году. Я бы сказал, что более настроенные очень патриотично.