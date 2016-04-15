Льготный кредит на ремонт в малых городах получить станет проще — указ Президента

Новости Беларуси. Жителям малых городов Беларуси станет проще получать льготные кредиты на ремонт жилья. Соответствующий указ подписал глава государства. Документ учитывает те ситуации, когда дом или квартира принадлежит на праве долевой собственности нескольким гражданам.

Теперь в таких случаях льготный кредит на капитальный ремонт и реконструкцию, а также прокладку инженерных сетей может быть предоставлен не только собственнику, но и одному из граждан-участников долевой собственности.

Речь идет о городах и поселках с численностью населения не более 20 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.