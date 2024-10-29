Звёзды мирового дрифта приехали в Беларусь для съёмок захватывающего видео

Захватывающие кадры 29 октября можно было сделать в центре Гомеля. На главной площади города развернулись съемки ролика о дрифтинге. Его участники (интернациональная команда пилотов – гости из Японии, Австралии, Нидерландов, Таиланда и Бразилии) совершают крутые виражи на фоне исторических достопримечательностей нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об идее дрифт-тура по Беларуси и куда еще занесет участников проекта – репортаж Анны Корольчук.

По концепции ролика пилоты показывают свое мастерство на фоне главных достопримечательностей. В Гомеле такими локациями стали площадь Ленина и улица Советская. Возможность уникальная и вызывает у спортсменов восторг. Принять участие в съемках решили звезды дрифта мирового уровня. В Беларусь приехали пилоты из Японии, Австралии, Нидерландов, Таиланда и Бразилии. Впрочем, проект не только продвигает автоспорт, но и раскрывает туристический потенциал нашей страны.

Юкио Фаусто, дрифтер (Япония):

Два месяца назад я впервые приехал в Беларусь, и это было удивительно. Теперь я чувствую здесь себя как дома. У меня появилось много друзей, мы как семья, здесь очень комфортно, и все к нам добры. Беларусь для меня как новый мир. Я не особо знал о ней. Люди часто делают выводы, не зная правды. Приезжайте сюда, вдохновляйтесь, смотрите, как все устроено. Я не знаю русский, но все мне стараются помочь, это удивительно!