Лето продолжается – с чем связана аномально жаркая осень и к чему это может привести?

На календаре конец сентября, а у белорусов продолжается климатическое лето. Погода в 2024 году балует теплыми, солнечными днями. Но вместе с высокими температурами фиксируют и необычные природные явления. Например, в некоторых регионах страны повторно зацвели плодовые деревья, а кто-то собирает второй урожай ягод на приусадебном участке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жаркая погода положительно сказывается и на сельском хозяйстве. Например, белорусский климат становится все более благоприятным для выращивания теплолюбивых и экзотических культур. Ускоряется и процесс созревания озимых. С чем связана аномально жаркая осень и к чему это может привести – узнавала Арина Верховская.

Аромат цветов и нежные тона бутонов радуют белорусов даже в сентябре. Из-за аномально теплой осени в разных регионах страны вновь зацветают деревья. Необычными природными явлениями люди активно делятся в социальных сетях.

Арина Верховская, корреспондент:

Фиолетовые цветочки найдены и в Минске. Здесь жаркая осень «обманула» сирень. Первые бутоны на кустарнике появились неделю назад. Однако вторичное цветение не такое обильное. Распустились лишь единичные соцветия. Это связано с тем, что весна в этом году была теплая, лето радовало высокими температурами и обильными дождями, поэтому у растений было время, чтобы сформировать новые почки.

Изменение климата в Беларуси началось еще в далеком 1980-м. С тех пор среднегодовая температура воздуха выросла почти на 1,5 градуса. А лето 2024 стало самым жарким за последние 140 лет! Температура в южных регионах достигала почти 40 градусов. Эта тенденция сохранилась и в сентябре.

Марина Лукша, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды, неблагоприятных и опасных явлений Белгидромет:

Сентябрь является переходным месяцем от климатического лета к климатической осени, когда среднесуточная температура воздуха отпускается ниже отметки плюс 14 градусов, то теплая погода является нормой для данного периода времени. Пока температурный режим в сентябре превышает климатическую норму на 5-8 градусов. Аномальная жара обусловлена особенностями атмосферной циркуляции. Благодаря восточным, юго-восточным ветрам в верхней тропосфере в республику поступали сухие жаркие массы со Средней Азии. К тому же обширный и малоподвижный антициклон «Квентин» у Земли способствовал дополнительному дневному прогреву, в результате чего в большинстве дней сентября отмечалась сухая и очень теплая погода.