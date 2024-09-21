Большой форум патриотических сил – в Молодечно проходит областной праздник ко Дню народного единства

Общность, единство и верность исторической памяти. Большой форум патриотических сил Минской области 21 сентября проходит в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот город почти два десятилетия был польским. Тут до сих пор остались казармы, где располагались подразделения армии угнетателей белорусского народа. Им так и не удалось одержать верх над торжеством исторической справедливости. Говорят в Молодечно сегодня не только о прошлом. Там широко представлены современные достижения нашей страны. Подробности о фестивале единства в материале Влады Родовской.

Единство белорусов не раз испытывалось на прочность, но мы выстояли и сохранили наш суверенитет. Мы народ своего государства, Беларусь – это наш дом. И сегодня эти смыслы объединяют многих. На областной фестиваль приехали тысячи людей. Для жителей Молодечно этот день особенно отзывается в сердце. До 1939 года населенный пункт находился под польской оккупацией. Как и соседние деревни и города. Сегодня – памятной датой здесь названы улицы. И каждый местный житель знает смысл этого праздника. До сих пор в семейных архивах хранятся фотографии тех лет.

Ольга Шилько, ученый секретарь Минского областного краеведческого музея:

Не только для Молодечно, но и для всех жителей Беларуси, это действительно очень значимый праздник, когда объединился наш народ. Западная и Восточная Беларусь стали единой страной. Ну и, конечно же, в Молодечно праздник этот празднуется особенно широко, и благодарные жители приходят к нам на праздник и участвуют активно вместе с нами. Все площадки пронизаны историей, памятью. Отметить такой молодой, но не менее важный праздник, приехали гости со всего региона.

Ольга Топдемир, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Миноблисполкома:

Только через уважение к историческому прошлому, мы можем гордиться тем, что мы имеем. Какая прекрасная у нас страна, прекрасный город Молодечно. Приехали гости со всех регионов нашей области. Мы подготовили выставки, прекрасную концертную программу.