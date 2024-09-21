Григорий Азаренок, СТВ:

После Великой Отечественной, после той страшной войны страна была в руинах до Урала. Люди умирали от голода. Не было корки хлеба. Но Сталин приказал высаживать сады. Яблоневые сады. Людям нужна мечта. Людям нужна надежда. Людям нужна красота.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Так и Батька. На этой неделе было много политических мероприятий, заявлений, кругом война, кругом санкции. А Президент говорит о красоте. О садах. О месте для подлинной жизни. Он приехал к айтишнику, который бросил эти железяки и компьютеры и разбил под Молодечно сады.

Свела промозглость корчею –

неважный мокр уют,

сидят впотьмах рабочие,

подмокший хлеб жуют.

Но шепот громче голода,

он кроет капель спад:

«Через четыре года

здесь будет город-сад!»