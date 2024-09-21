Авторская журналистика на СТВ. Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики».
Авторская журналистика на СТВ. Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок, СТВ:
После Великой Отечественной, после той страшной войны страна была в руинах до Урала. Люди умирали от голода. Не было корки хлеба. Но Сталин приказал высаживать сады. Яблоневые сады. Людям нужна мечта. Людям нужна надежда. Людям нужна красота.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Так и Батька. На этой неделе было много политических мероприятий, заявлений, кругом война, кругом санкции. А Президент говорит о красоте. О садах. О месте для подлинной жизни. Он приехал к айтишнику, который бросил эти железяки и компьютеры и разбил под Молодечно сады.
Свела промозглость корчею –
неважный мокр уют,
сидят впотьмах рабочие,
подмокший хлеб жуют.
Но шепот громче голода,
он кроет капель спад:
«Через четыре года
здесь будет город-сад!»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается земельных ресурсов, мы тебя обеспечим хоть на тысячу гектаров. Создадим конкурентов тебе хороших. Но чтобы ты помог людям заложить сад. Главное ведь заложить. И будут повторять. Как ты ухаживаешь, так и они. На первом этапе, чтобы помог.
– На базе нашего хозяйства уже лет пять проходят республиканские семинары: постоянно приезжают коллеги‑фермеры, по 100 человек и более.
– Значит, у тебя здесь организован полив, да?
– Да, капельный полив, это 8-летний сад. Это сорт «Алеся», наш лучший сорт для хранения.
– А сколько сортов вообще?
– Валообразующих у нас пока два сорта.
Григорий Азаренок:
И в этом саду, райском батькином саду, место есть всем. Главное – покайся в злодеяниях своих, не упорствуй и раздели нашу радость, и будешь здесь счастлив.
Роман Протасевич, блогер:
Даже на примере того, как я летал в Дубай, полная посадка, ни одного свободного места. Бедные белорусы! Сейчас на улицу выходишь, сколько новехоньких электрических машин катается, электрокаров. Без шуток, наверное, каждая пятая. Те, кто этого не знает, значит, они и не живут в том же Минске. Понятно, что где-то в глубинке это и не будет так заметно, но в Минске полная посадка самолетов в Дубай туда и обратно, куча новых машин дорогих – все, пожалуйста.
Григорий Азаренок:
Но некоторые упорствуют. Злобные. Грязные. Гадкие. Им нужно одно – война. Сжечь этот сад. Они брызжут мерзкой русофобией. Они хотят только войны.
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