Лето будет засушливым? Народные приметы на неделю с 13 по 19 апреля

13 апреля – Ипатий Чудотворец. Люди молились ему о здоровье, рассказали в программе «Плюс-минус». Наблюдали и за природой. Ясная и безветренная погода были предвестником дождя. А если по земле стелется туман – лето будет засушливым.

Будет всё: и плюс, и минус, и мокрый снег с грозой. Синоптики рассказали о погоде на неделю

14 апреля – день Марьи. Приметы гласят: если ночью на небе звёзд не видно – жди потепления.

16 апреля – день Никиты. Крестьяне говорили, именно в это время просыпался водяной. Потому без надобности старались не выходить на реку и откладывали рыбалку. и старались не выходить на реку. Если пойдёт идёт дождь – весна будет затяжной.